Песков рассказал о роли Путина в урегулировании конфликта в Карабахе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об усилиях российского лидера Владимира Путина в сфере урегулирования конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом он заявил в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Он отметил, что Путин делает все для того, чтобы привести Армению и Азербайджан к политико-дипломатическому урегулированию.

«Лично президент Путин делает все возможное для того, чтобы вывести обе страны и своих коллег в обеих столицах на политико-дипломатические мирное урегулирование», — добавил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия совместно с Арменией и Азербайджаном находится в дружеских отношениях, которыми Москва дорожит.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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