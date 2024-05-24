Виндзорская вдова и бабушка Европы. История любви королевы Виктории

Им было по 17 лет, когда их познакомили в надежде в будущем устроить свадьбу. Двоюродные брат и сестра, они увиделись впервые и полюбили друг друга. Через три года она сама предложит ему руку и сердце. Потому что была королевой Викторией, а он — принцем Альбертом. В день 205-летия со дня рождения Ее Величества «Газета.Ru» рассказывает удивительную историю любви и скорби.

24 мая исполнилось 205 лет со дня рождения британской королевы Виктории. Она правила более 63 лет долгое время это был самый продолжительный срок для монарха, пока рекорд не побила Елизавета II и вошла в историю как человек, при котором Британская империя вступила в эпоху расцвета.

Королеву Викторию часто называют «бабушкой Европы» — у нее было девять детей, которые заключили брачные союзы с представителями королевских династий континента. Две внучки королевы Виктории вышли замуж за представителей рода Романовых и трагически погибли в 1918 году. Дочь королевы принцесса Алиса произвела на свет будущую императрицу Александру Федоровну, урожденную принцессу Гессен-Дармштадтскую), и будущую супругу дяди российского императора, великого князя Сергея Александровича, Елизавету Федоровну.

Мужа королевы Виктории принца-консорта Альберта почему-то «дедушкой Европы» не называют. А вот история любви супругов описана не раз — по дневникам и письмам Виктории и Альберта. Их любовь всегда было принято считать страстной и безоговорочной — однако, судя по недавно опубликованным письмам принца Альберта, супружеская жизнь королевы складывалась непросто.

«Нежный рот с прекрасными зубами»

Будущая королева — урожденная принцесса Александрина Виктория — в детстве воспитывалась в строгости. Когда ей было всего 11, стало очевидно, что после смерти бездетного дяди, короля Вильгельма IV, она займет британский престол. Мать, Виктория Саксен-Кобург-Заальфельдская, герцогиня Кентская, избрала для дочери систему воспитания, которую сегодня называют Кенсингтонской: уроки по расписанию, никаких игр с ровесниками и постоянный надзор взрослых. Единственным другом Александрины Виктории был ее пес, кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличке Дэш.

close 100% Свадьба королевы Виктории и принца Альберта, 10 февраля 1840 года Hulton Archive

Когда наследница престола приближалась к своему 17-летию, герцогиня Кентская задумалась о будущем муже для дочери — и попросила своего брата, короля Бельгии Леопольда, устроить встречу Виктории с Альбертом Саксен-Кобург-Готским, сыном их общего брата Эрнста. Встреча состоялась — в 1836 году герцогиня пригласила родственников на 17-летие Александрины Виктории, где будущая королева и познакомилась со своим двоюродным братом Альбертом.

О своем новом знакомом Александрина Виктория написала в дневнике, что он «невероятно красив». Если подробнее — что цвет его волос почти такой же, как у нее, «глаза у него большие и голубые, у него прекрасный нос и очень нежный рот с прекрасными зубами». Но главное — у него было благожелательное выражение лица. Своему дяде Леопольду принцесса отправила письмо с благодарностью за знакомство. «Он обладает всеми качествами, которых можно пожелать ради моего счастья. Он так чувствителен, так добр, так хорош, а также дружелюбен», — написала она. Будущая королева одобрительно отозвалась и о внешности принца, отметив в письме его широкие плечи и тонкую талию.

На следующий год, едва достигнув 18-летия, Александрина Виктория однажды утром проснулась королевой — дядя Вильгельм IV скончался. Как незамужняя девушка она была обязана поселиться вместе с матерью, но отослала ее в дальние комнаты Букингемского дворца. От компании родительницы ее могло избавить замужество — но королева отвергала эту идею, хотя и регулярно обменивалась письмами с Альбертом, интересуясь его учебой в университете Бонна.

В октябре 1839 года принц Альберт вновь нанес ей визит. Через пять дней после его приезда Ее Величество сделала ему предложение. Сама — потому что царствующую особу было запрещено звать замуж. «Я сказала ему, что, думаю, он осведомлен о причине, по которой я хотела, чтобы он пришел. И что я была бы очень счастлива, если бы он согласился на мое желание (жениться на мне). Мы обнялись, снова и снова. Он был так добр, так нежен, ах! Я чувствую, что была любима и сейчас любима таким ангелом, как Альберт», — написала королева Виктория о моменте предложения. Принц Альберт и правда был счастлив принять его, поскольку, уже вернувшись в Германию, писал невесте: «Не нужно и говорить, что с тех пор, как мы уехали, все мои мысли остались с вами в Виндзоре и что ваш образ заполняет всю мою душу. Даже в мечтах я не мог представить себе, что найду такую любовь на земле».

«Чувство небесной любви и счастья»

Свадьба состоялась через несколько месяцев — 10 февраля 1840 года в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. Хотя в то время невеста могла выбрать платье любого цвета, королева Виктория появилась на церемонии в белом шелковом наряде с длинным шлейфом — задав таким образом одну из свадебных традиций на будущее. В руках у нее был букетик цветов апельсина, символизировавших продолжение рода. На груди невесты красовалась сапфировая брошь, подаренная ей накануне принцем Альбертом. Эту брошь можно было видеть на ее праправнучке, королеве Елизавете II.

О вечере свадьбы королева Виктория оставила в дневнике восторженную запись: «Я никогда, никогда не проводила такой вечер! Мой дражайший, дражайший, дорогой Альберт… Его нескончаемая любовь и нежность подарили мне чувство небесной любви и счастья, которые я никогда не надеялась испытать».

close 100% Свадьба королевы Виктории и принца Альберта, 10 февраля 1840 года George Hayter/Royal Collection

Для королевы Виктории муж, изучавший в университете Бонна юриспруденцию, политическую экономику, историю искусств и философию, стал ближайшим советником и секретарем. Принц Альберт продвигал социально значимые проекты — например, ограничение в Англии детского труда и сокращение рабочих часов. Он выступал за запрет работорговли, считая, что Великобритания должна показать пример другим странам в этом вопросе, привлек королеву Викторию к благотворительности, занимался развитием науки и искусства и принес в Англию рождественскую традицию родной Германии, которая позже распространилась по всему христианскому миру — украшение елки на праздник.

Принц Альберт ко всему прочему оказался нежнейшим, заботливым отцом, который играл с детьми и проводил с ними воспитательные беседы. Для старшего сына Альберта — будущего короля Эдуарда VII — он разработал специальную образовательную программу.

«Этот крошечный пустяк привел к неприятной сцене»

Хотя королева Виктория и принц Альберт были настоящими соратниками в делах, брак не был безоблачным. С 1840 по 1857 год Ее Величество практически постоянно была беременна — а она ненавидела процесс беременности, роды и все, что с этим связано. Сегодня считают, что она страдала от послеродовых депрессий, поскольку из недавно раскрытых архивов следует, что королева нередко выходила из себя, а муж — отчитывал ее за приступы неконтролируемой ярости.

В 2019 году в Великобритании также был открыт архив, содержавший переписку королевы Виктории и принца Альберта, по которой можно судить о постоянных ссорах между супругами: Ее Величество раздражалась из-за мелочей и начинала кричать на мужа, тот в ответ игнорировал жену, а после письменно объяснял ей, в чем она была неправа.

close 100% Королева Виктория и принц Альберт, 1954 год Roger Fenton/Getty Images

Газета Daily Mail приводила один из эпизодов. Через несколько месяцев после рождения восьмого ребенка супруги сидели рядом и переворачивали листы из альбомной коллекции. «Я посетовал, что вы по невнимательности перевернули несколько листов неправильно. Этот крошечный пустяк привел к неприятной сцене», — писал принц Альберт. В ответ королева Виктория обвинила мужа в бесчувственности. На это супруг заявил, что обвинения «беспочвенны и несправедливы», а жена восприняла это как насмешку. После этого принц Альберт отказался коммуницировать с королевой, и она вновь начала кричать. Позже он объяснил, что не хотел спорить с «человеком в экзальтации», и предпочел оставаться «глухим к ее атакам». «У меня не было иного выбора, кроме как покинуть вас, когда я увидел, что разговор заходит так далеко. Я вышел из комнаты и отправился в свою, чтобы дать вам время прийти в себя, затем вы присоединились ко мне, чтобы возобновить спор и начать все заново», — писал принц.

В одной из записок принца Альберта говорилось, что он старается забывать о скандалах, чтобы вернуться «к состоянию единения и сердечности». Однако Daily Mail приходит к выводу, что «эти сцены» никогда не бывали забыты, и задается вопросом, любил ли на самом деле принц Альберт королеву Викторию. А вот в том, что она обожала его страстно, можно не сомневаться.

«Прекрасен, как мрамор»

Принц Альберт скончался в Виндзорском замке от тифа 14 декабря 1862 года в возрасте 42 лет. Считалось, что он заболел после того, как провел несколько часов на прогулке под проливным дождем за доверительной беседой со старшим сыном Альбертом (в семье его называли Берти) — отец отправился к юноше в Кембридж, узнав о его постыдных связях с продажными женщинами. «Я никогда не смогу смотреть на него без содрогания», — написала королева Виктория о старшем сыне.

Смерть мужа действительно привела Ее Величество в отчаяние — в комнату, где находилось его тело, она зашла еще дважды, на следующий день, и написала старшей дочери, что принц Альберт был «прекрасен, как мрамор». Но больше она на него не смотрела — отправившись в свою резиденцию Осборн на острове Уайт, королева Виктория заперлась там, неспособная даже присутствовать на похоронах 23 декабря.

Королева оказалась без своей главной поддержки и опоры — в конце концов, без одобрения супруга она не выбирала даже платьев. В первое время она разрывалась между чувством долга, призывавшим ее вернуться к управлению страной, и глубоким отчаянием, когда она желала лишь присоединиться к усопшему мужу. Комнаты принца Альберта она сохранила в том состоянии, в котором они были при его жизни — там меняли белье, туда приносили по утрам горячую воду, а в вазах меняли цветы.

У своей постели королева Виктория держала посмертную гипсовую маску принца Альберта и слепки его рук. На маску, правда, она смотреть не могла.

Практически сразу после смерти мужа королева Виктория нарушила одно из его пожеланий. Он просил, чтобы она не устанавливала в его память «ни единого мраморного изображения», если он умрет раньше. Однако Ее Величество заказала две статуи в полный рост, несколько бюстов и статуэток. Через девять лет после смерти принца, в 1871-м, королева Виктория открыла в Лондоне концертный зал Альберт-Холл, а в 1875-м на месте, где когда-то прошла инициированная Альбертом Всемирная выставка, появился мемориал в его честь.

Скорбя по мужу, королева Виктория несколько лет не приезжала в Лондон, оставаясь либо в Осборне, либо в Виндзорском замке — в народе ее начали называть «виндзорской вдовой». Изоляция Ее Величества привела к тому, что в обществе начало нарастать недовольство. В марте 1864 года на воротах Букингемского дворца даже повесили объявление: «Это помещение должно быть освобождено либо продано вследствие упадка в делах покойного жильца».

Тогда дядя Леопольд порекомендовал Виктории начать появляться на публике — и она посетила ботанический сад Королевского садоводческого общества в Кенсингтоне. В 1866 году она впервые после смерти мужа открыла сессию парламента.

close 100% Королева Виктория, 1987 год Alexander Bassano/Getty Images

Королева Виктория пережила мужа на 40 лет — она ушла из жизни 22 января 1901 года, в самом начале XX века. Продолжительность ее правления составила 63 года и 216 дней. До конца жизни она носила траур по своему «ангелу», принцу Альберту.