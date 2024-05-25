Глава минфина США прокомментировала дискуссии G7 по активам РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что дискуссии с ее коллегами по G7 о судьбе замороженных активов РФ проходят без эксцессов. Об этом сообщает Reuters.

«Есть некоторые проблемы, в которых нам нужно разобраться, и людям придется проявить гибкость, чтобы прийти к общему мнению», — подчеркнула Йеллен.

По ее мнению, серьезных препятствий для консенсуса не будет.

В клуб «Большая семерка» (G7) входят США, Германия, Франция, Япония, Италия, Великобритания и Канада. Заседание министров финансов клуба в городе Стреза в Италии началось 23 мая и завершится 25 мая.

До этого сообщалось, что страны G7 оставят российские активы в своей юрисдикции замороженными до полной уплаты компенсации ущерба Украине от СВО.

По данным издания Nikkei, с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 млрд ($328 млрд) активов российского центрального банка на своей территории.

Ранее стало известно, что главы МИД стран ЕС обсудят 14-й пакет санкций против России.