На Украине предложили создать военную полицию

На Украине рассматривают возможность создания военной полиции. Соответствующий законопроект внесла заместитель председателя оборонного комитета Верховной рады, нардеп Марьяна Безуглая, передает «Страна.ua».

В документе проясняется статус военной полиции, определяются правовые основы организации ее деятельности, основания и порядок мер физического воздействия, порядок ношения специальных средств и огнестрельного оружия личным составом, а также механизмы правовой и социальной защиты личного состава.

Авторы законопроекта рассчитывают на то, что сможет заработать эффективный орган, способный выполнять задачи по поддержанию правопорядка и военной дисциплины в министерстве обороны Украины, Вооруженных силах страны (ВСУ) и Госспецслужбе транспорта.

В настоящее время в ВС Украины функционирует образованная в 2002 году Военная служба правопорядка (ВСП).

На этой неделе сообщалось, что территориальные центры комплектования (ТЦК, военные комиссариаты) Украины передали в правоохранительные органы запросы на поиски около 100 тыс. граждан, уклоняющихся от призыва на службу в армии.

Ранее на Украине назвали число уклонистов, доставленных в киевские военные комиссариаты с начала 2024 года.