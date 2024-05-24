Государственная граница России и Эстонии проходит посредине старого русла реки Нарва. На фото: Нарвская крепость на территории Эстонии (слева) и Ивангородская крепость на территории России (справа), 2009 год

«ЕС ждет объяснений от России». Эстония заявила о пропаже буев на Нарве Боррель потребовал от России объяснений после сообщений о снятых буях на Нарве

Эстония обвинила Россию в снятии буев на реке Нарва, по которой проходит граница стран. По заявлению Таллина, российские пограничники ночью демонтировали 24 из 50 установленных плавучих знаков. Эстонский МИД назвал инцидент «провокацией» и вызвал временного поверенного в делах РФ, а глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал от России «объяснений» и «немедленного возвращения» буев. Москва произошедшее не комментировала.

Евросоюз ждет от России пояснений в связи с заявлением эстонского министерства внутренних дел о том, что российские пограничники в одностороннем порядке убрали буи на реке Нарва, установленные для демаркации границы. Соответствующее заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля опубликовало представительство ЕС в России.

«Евросоюз внимательно следит за ситуацией <…> Подобные действия неприемлемы. Евросоюз ожидает объяснений со стороны России по поводу демонтажа буев, а также их немедленного возвращения», — говорится в сообщении.

По словам Берреля, инцидент на Нарве стал частью «более широкой линии провокационного поведения и гибридных действий России».

Куда делись буи

23 мая департамент полиции и погранохраны при МВД Эстонии заявил, что российские пограничники якобы убрали буи на реке Нарва, которые устанавливают с началом навигации, чтобы эстонские рыбаки и отдыхающие случайно не пересекали российскую границу.

Место расположения буев пересматривается ежегодно в связи с изменениями русла реки. Весной 2024 года, как утверждают в Таллине, Россия не согласилась с предложенными местами размещения примерно половины из предусмотренных 250 буев. После этого эстонская сторона решила установить их в своих водах, руководствуясь Законом о государственной границе и местоположением, согласованным с РФ два года назад.

«Мы решили спустить буи на летний сезон в соответствии с соглашением 2022 года, потому что они необходимы для предотвращения навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и другие случайно не заблудились в российских водах», — пояснил глава пограничного управления Восточной префектуры Эрик Пургель.

Первые 50 буев, по данным департамента, были установлены 13 мая, однако в ночь на 23 мая «пограничники Российской Федерации приступили к снятию плавучих знаков». По утверждению ведомства, всего было снято 24 буя, часть из них относилась к спорным.

«Департамент полиции и пограничной охраны свяжется с российской погранслужбой и потребует возврата буев и разъяснений по поводу снятия буев. Департамент <...> ждет от России доказательств того, что ранее согласованное местоположение фарватера изменилось и, если они не будут представлены, то мы продолжим устанавливать буи», — подчеркнул Пургель.

«Провокация под покровом ночи»

Министерство иностранных дел Эстонии обвинило Россию в совершении провокации «под покровом ночи» и заверило, что Таллин свяжется с российской стороной через пограничную службу и дипломатические каналы.

«Действия, предпринятые российскими пограничниками под покровом ночи, хорошо вписываются в более широкую схему провокационного поведения РФ, в том числе на границе с соседями», — говорится в заявлении ведомства.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас обвинила Москву в «использовании пограничных вопросов как средства для создания страха и тревожности». «Мы подойдем к этому инциденту трезво, сбалансированно, при необходимости также в общении с партнерами и союзниками», — заявила Каллас.

24 мая эстонский МИД вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина в связи с пропажей буев на Нарве, эту информацию подтвердило российское посольство в Таллине. При этом сам инцидент российская сторона на данный момент не комментировала.