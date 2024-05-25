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В Париже назовут улицу в честь Алексея Навального

Мэр Парижа Идальго: улицу возле посольства РФ переименуют в честь Навального

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Pavel Golovkin/AP

Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что расположенную напротив посольства РФ во французской столице улицу Шантемесс переименуют в честь Алексея Навального. Об этом сообщает BFM TV.

Решение о переименовании единогласно принял Парижский совет.

Бывший управляющий 16-го округа Парижа, где находится улица Шантемесс, Фрэнсис Шпинер, заявил, что Навальный «стал в России и за ее пределами символом свободы». Одной из целей переименования улицы Шпинер, член французского сената, назвал поддержку сопротивлению действующему российскому режиму.

22 марта Евросоюз ввел персональные санкции против физлиц РФ, подозреваемых в преследовании Навального.

С 2021 года Навальный находился в заключении, после того как суд заменил ему условный срок по делу «Ив Роше» в 3,5 года на реальный. В марте 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

Ранее суд увеличил срок наказания экс-главы штаба Навального (организация запрещена в России) в Уфе до 9,5 года колонии.

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