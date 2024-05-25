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В США признали тотальную цензуру критики конфликта на Украине

Кеннеди-младший: в США подвергается цензуре любая критика конфликта на Украине

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Brian Snyder/Reuters

Администрация президента США Джо Байдена подвергает цензуре все вопросы, которые с критикой украинского конфликта. Об этом на съезде Либертарианской партии в Вашингтоне заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, его выступление транслировал телеканал C-SPAN.

«(В США – прим. ред.) распространили ее на все виды политических вопросов, включая цензуру критики конфликта на Украине, правительственных программ», - подчеркнул Кеннеди-младший.

До этого директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков заявлял, что западные соцсети давно стали площадками, где активно проводится цензура любых пророссийских позиций.

По словам эксперта, западные соцсети применяют цензуру не только к пророссийским публикациям, но и к тем, кто не разделяет позицию президента США Джо Байдена.

Ранее Илон Маск обвинил власти США в цензуре.

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