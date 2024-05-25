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В Губкине двухлетний ребенок вылетел из окна квартиры вместе с москитной сеткой

В Белгородской области ребенок выжил после падения из окна четвертого этажа

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Shutterstock

В Белгородской области следователи устанавливают обстоятельства травмирования малолетнего ребенка, мальчик выпал из окна вместе с москитной сеткой. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в Губкине 24 мая, двухлетний мальчик находился в квартире вместе с матерью, женщина отвлеклась на домашние дела, мальчик забрался на подоконник и выпал из окна четвертого этажа вместе с москитной сеткой.

Пострадавший выжил, с травмами его доставили в детскую больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подробности о состоянии ребенка неизвестны.

До этого сообщалось, что в Братске ребенок выпал из окна многоэтажки, пока его отец спал. Шестилетний мальчик остался без присмотра взрослых и выпал из окна третьего этажа, пострадавшего под окнами нашли очевидцы, ребенка госпитализировали в отделение реанимации в тяжелом состоянии. По факту травмирования малолетнего проводится доследственная проверка, за жизнь ребенка борются врачи.

Ранее в Ленобласти мальчик по недосмотру родителей выпал из окна и попал в больницу.

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