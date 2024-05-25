Венгрия помешала Евросоюзу отправить прибыль с российских активов на оружие для ВСУ

Венгрия блокирует одобрение ЕС изъятия прибыли с заблокированных российских активов на военные нужды Киева. Об этом сообщает Financial Times.

«Сейчас они блокируют все, что связано с военной поддержкой Украины», — говорится в сообщении.

При этом в материале сказано, что Венгрия может не идти на уступки минимум до выборов в Европарламент, которые пройдут в июне.

24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство Венгрии проводит переоценку роли государства в рамках Североатлантического альянса, поскольку Будапешт не намерен принимать участие в потенциальной военной миссии НАТО на территории Украины.

В этот же день российский посол в Лондоне Андрей Келин сказал, что руководству Великобритании не стоит идти на какие-либо комбинации в отношении суверенных активов России.

До этого газета Wall Street Journal писала, что страны Запада рассматривают возможность создания финансовой организации, которая будет помогать Украине за счет доходов от заблокированных активов России.

Ранее российские инвесторы подали более миллиона заявок для разблокировки активов.