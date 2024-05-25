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Великобританию ждет крупнейшая финансовая катастрофа за 70 лет

Bloomberg: новый кабмин Британии ждет крупнейшая финкатастрофой за 70 лет

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Henry Nicholls/Pool/Reuters

Преемникам правительства нынешнего премьер-министра Великобритании Риши Сунака придется столкнуться с крупнейшей финансовой катастрофой за последние 70 лет. Об этом пишет Bloomberg.

Эксперты предупредили, что новому правительству придется выбирать между сокращением расходов, наращиванием долга и повышением налогов.

До этого Сунак объявил о досрочных парламентских выборах в Великобритании 4 июля.

Перед этим Сунак заявил об уменьшении инфляции и восстановлении контроля над динамикой экономического развития. Инсайдеры, тем не менее, предположили, что до конца лета экономические показатели в стране будут продолжать ухудшаться, к тому же правительство Сунака столкнется с претензиями к решению о депортации просителей убежища в Руанду. Этим объясняется относительно скорое проведение парламентских выборов.

Ранее Сунак извинился перед британцами за скандал с заражением при переливании крови.

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