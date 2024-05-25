Россиянин споткнулся дома, влетел в стеклянную дверь и едва не остался без руки

В Подольской больнице медики спасли руку мужчине, который упал на стеклянную дверь и перерезал осколками артерию. Об этом сообщает правительство Московской области.

В медицинское учреждение был доставлен молодой мужчина с большой кровопотерей, он рассказал врачам, что споткнулся дома и влетел в стеклянную дверь. Осколками пострадавшему перерезало лучевую и локтевую артерии, задело нервы.

«Сначала сосудистые хирурги с помощью микрохирургического оборудования сшили поврежденные артерии, возобновив кровоснабжение в поврежденной руке. Затем нейрохирург восстановил локтевой и срединный нервы правой руки», — рассказал главный врач подольской больницы Вардан Геворкян.

Сразу после операции рука приобрела естественный цвет, мужчину перевели из отделения реанимации в обычную палату, несколько дней он находился под медицинским наблюдением и был отпущен на амбулаторное лечение.

Ранее в Омске медики семь часов оперировали руку врезавшемуся в стеклянную дверь подростку.