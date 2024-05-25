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В США хотят поставить памятник Джулиану Ассанжу

Кеннеди-младший призвал поставить памятник Ассанжу в столице США

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Henry Nicholls/Reuters

Основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу нужно поставить памятник в столице Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший, его слова приводит американская газета Politico.

«Он не должен сидеть в тюрьме, мы должны поставить ему памятник в Вашингтоне, округ Колумбия... Я собираюсь сделать то, что должен был сделать президент Трамп в свой первый день на посту. Я собираюсь помиловать Эдварда Сноудена и снять все обвинения с Джулиана Ассанжа», — подчеркнул он.

По мнению кандидата на пост американского президента, Ассанжа следует чтить как героя.

Супруга Джулиана Ассанжа 20 мая призвала президента Соединенных Штатов Джо Байдена снять с основателя WikiLeaks все обвинения. Поводом для этого послужило решение Высокого лондонского суда в тот же день.

20 мая стало известно, что Высокий суд Англии и Уэльса постановил разрешить создателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу подать апелляцию на решение о своей экстрадиции в Соединенные Штаты. Теперь 52-летнему подсудимому разрешено оспорить судебное решение о выдаче его американским властям.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, получил известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. Вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В 2022 году МВД Великобритании приняло решение об экстрадиции основателя Wikileaks в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

Ранее Захарова назвала «экзекуцией» решение лондонского суда по делу Ассанжа.

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