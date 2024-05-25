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Столтенберг высказался о создании единой армии в Европе

Столтенберг высказался против создания единой европейской армии

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Ints Kalnins/Reuters

Создание единой европейской армии не имеет под собой смысла, поскольку такого рода структура будет дублировать функции самого Североатлантического альянса. Об этом в беседе с журналом Economist заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Если есть альтернативные командные структуры, созданные теми же странами, то в таком случае будет дублирование (функций Североатлантического альянса – прим. ред.)», - подчеркнул он.

При этом генеральный секретарь альянса приветствовал процесс увеличения странами расходов на оборону, обратив внимание на то, что «ЕС не заменит НАТО», поскольку на европейские страны блока прходится лишь 20% оборонных расходов всего Североатлантического альянса.

До этого премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер Греции Кириакос Мицотакис призвали остальные страны Европейского союза создать щит противовоздушной обороны для своей защиты из-за опасений перед Россией.

В начале мая министр обороны Великобритании Грант Шаппс сообщал, что Лондон собирается присоединиться к новой европейской системе противовоздушной обороны (ПВО) «Небесный щит» против Российской Федерации.

Ранее Шольц a href=«https://www.gazeta.ru/army/news/2024/05/23/23082559.shtml»>высказался о появлении ядерного оружия у Евросоюза.

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