Замглавы Кубани задержали за взятку. Что известно Вице-губернатора Кубани подозревают в получении взятки

В Краснодарском крае задержали вице-губернатора Сергея Власова, отвечавшего за строительство социальных объектов в регионе. Официальных комментариев о новом коррупционном деле пока нет. По данным СМИ, чиновник получил более 1,3 млн рублей за содействие в работе с «Региональной строительной компанией Краснодарского края». Именно РСКК строила на Кубани школы, больницы и спортивные центры.

Заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Власов задержан при получении взятки.

«Замгубернатора Кубани Сергея Власова задержали во время получения взятки», — сообщили «РИА Новости» в силовых структурах.

Как передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, причиной задержания Власова стало подозрение в получении взятки в размере 1,3 млн рублей.​​

«Власов задержан по подозрению во взятке. Сумма взятки — более миллиона рублей», — подтвердил источник РЕН ТВ, не уточнив других подробностей.

Никаких официальных комментариев пока не поступало.

В пресс-службе администрации региона рассказали, что 23 и 24 мая Власов находился на рабочем месте и исполнял свои обязанности. Где он был задержан, не уточняется.

«Региональная строительная компания»

По информации SOTA, за эту сумму чиновник обещал содействие в работе с непубличным акционерным обществом «Региональная строительная компания Краснодарского края» (НАО «РСК КК»).

В настоящее время 100% акций этой компании принадлежит Краснодарскому краю, это НАО подведомственно департаменту по надзору в строительной сфере, который курировал Власов.

«РСК КК» строит в регионе школы, спорткомплексы и больницы. Также один из реализованных ею проектов — Духовно-просветительский центр имени преподобного Сергия Радонежского в городе Тимашевске.

Быстрый взлет

Сергею Власову 32 года. Последние три года его карьера активно шла в гору.

В декабре 2021 года Власова назначили на пост руководителя главного управления строительства Краснодарского края, а уже в марте 2022-го он возглавил департамент строительства региона.

В декабре 2022-го Власов стал вице-губернатором. На этом посту он курировал работу департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции, а также министерство ГО и ЧС Краснодарского края.

Дело о взятке в Генштабе

Накануне по делу о взятке арестовали заместителя начальника Генштаба Вадима Шамарина. Генерал-лейтенанту грозит от восьми до 15 лет.

По версии следствия, Шамарин получил 36 млн руб. от директора и главного бухгалтера пермского завода «Телта» за увеличение объема поставок по госконтрактам и покровительство, считают в СК. Топ-менеджеров предприятия еще в 2023 году арестовали за мошенничество, но потом обвинения переквалифицировали в дачу взятки в особо крупном размере.

Денежные «вознаграждения» Шамарин получал в период с апреля 2016-го по октябрь 2023-го.

По данным Telegram-канала Shot, «Телта» поставляла министерству телефоны «Престиж-АОН» — специальные аппараты для закрытых сетей связи с автоматическим определителем номера.