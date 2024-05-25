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Эксперт рассказал, как защитить свои данные при использовании общественных точек Wi-Fi

IT-эксперт Кокорев: проверяйте общественные точки Wi-Fi на легитимность

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Мошенники давно осознали потенциальную выгоду, которую представляет подключение пользователя к незащищенным сетям Wi-Fi. Они могут легко перехватить личные данные, такие как пароли, данные банковских карт, информацию о социальных сетях и прочее через незашифрованные соединения. Как себя обезопасить в этих ситуациях, «Газете.Ru» рассказала Ксения Кокорева, руководитель команды информационной безопасности Почты Mail.ru.

«Одним из самых распространенных методов атак является сниффинг (Sniffing), когда злоумышленник подключается к сети Wi-Fi и перехватывает весь трафик, проходящий через него. Таким образом, мошенник может перехватить личные данные пользователя без его ведома», — объяснила она.

Чтобы защитить себя от возможных угроз при использовании публичной точки Wi-Fi, следует соблюдать простые рекомендации.

«Проверяйте общественные точки Wi-Fi на легитимность. Существует вектор атаки, когда мошенники специально создают точку бесплатного интернета, например, «Аэропорт» и «Аэропорт1». Подключаясь к такому соединению, пользователи даже не подозревают, что передают кибермошенникам весь свой трафик. Поэтому всегда уточняйте у сотрудников кафе, ресторанов или ТЦ, какая точка доступа точно принадлежит их заведению», — рассказала эксперт.

Также используйте специальные приложения с виртуальной сетью, которая создает зашифрованное соединение между вашим устройством и удаленным сервером, обеспечивая безопасность и конфиденциальность ваших данных.

«Всегда проверяйте адресную строку, потому что злоумышленники могут использовать бесплатную точку Wi-Fi для перенаправления пользователей на фишинговые ресурсы. Например, HTTPS (аббр. от англ. HyperText Transfer Protocol Secure) в адресной строке — это специальный протокол безопасного соединения, принципом работы которого является обмен ключами шифрования», — добавила она.

Помимо этого, избегайте ввода чувствительной информации, например, такой как пароли и данные банковских карт, при подключении к публичным Wi-Fi сетям. Выключайте функцию автоматического подключения к Wi-Fi сетям, чтобы избежать случайного подключения к поддельным точкам доступа.

«Пользуйтесь только теми публичными Wi-Fi сетями, которые требуют ввода пароля или другой формы аутентификации. Обновляйте программное обеспечение на своем устройстве, чтобы обеспечить защиту от уязвимостей», — рекомендовала специалист.

По словам Кокоревой, необходимо помнить, что использование публичных Wi-Fi сетей несет определенные риски для безопасности данных. Если вы не уверены в безопасности общественной Wi-Fi точки, то при ее использовании лучше не заходить в личные кабинеты и банковские приложения. Следуя рекомендациям, вы сможете минимизировать возможные угрозы и обезопасить себя от кражи личной информации мошенниками.

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