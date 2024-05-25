Полянский оценил перспективы швейцарской конференции по Украине

У конференции по Украине в Швейцарии нет никаких перспектив на прогресс в решении украинского конфликта, поскольку в ней не будет участвовать РФ и ее позиция не будет учтена. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы неоднократно высказывались об этой псевдомирной конференции и заявляли, что двигаться в этом направлении совершенно бессмысленно», — отметил Полянский.

По его словам, многие государства разделяют позицию Москвы о том, что в настоящей мирной конференции по урегулированию конфликта должны быть представлены две стороны, а также соглашаются с тем, что обсуждать в таком случае необходимо не только аспекты, которые предлагает Киев.

Как подчеркнул Полянский, любая сторона, рассчитывающая на прогресс в рамках конференции по Украине в Швейцарии в июне, будет разочарована.

До этого Полянский заявил, что у России нет ни единой причины обсуждать «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Захарова назвала «надуваловом» саммит по Украине в Швейцарии.