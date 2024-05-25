Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полянский оценил перспективы швейцарской конференции по Украине

Полянский: конференция по Украине в Швейцарии бессмысленна

close
100%
Global Look Press

У конференции по Украине в Швейцарии нет никаких перспектив на прогресс в решении украинского конфликта, поскольку в ней не будет участвовать РФ и ее позиция не будет учтена. Об этом в беседе с РИА Новости заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы неоднократно высказывались об этой псевдомирной конференции и заявляли, что двигаться в этом направлении совершенно бессмысленно», — отметил Полянский.

По его словам, многие государства разделяют позицию Москвы о том, что в настоящей мирной конференции по урегулированию конфликта должны быть представлены две стороны, а также соглашаются с тем, что обсуждать в таком случае необходимо не только аспекты, которые предлагает Киев.

Как подчеркнул Полянский, любая сторона, рассчитывающая на прогресс в рамках конференции по Украине в Швейцарии в июне, будет разочарована.

До этого Полянский заявил, что у России нет ни единой причины обсуждать «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Захарова назвала «надуваловом» саммит по Украине в Швейцарии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами