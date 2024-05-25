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Украине передали танки Leopard, которые не могут стрелять

DR: переданные Киеву Данией, ФРГ и Нидерландами танки Leopard не могут стрелять

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Martin Meissner/AP

Украина отказалась от танков Leopard 1, которые ей передали Дания, Германия и Нидерланды, так как часть из них была оснащена пушками, в которых отсутствуют важные части, из-за чего танк не может стрелять. Об этом сообщает датское радио DR.

По данным источника, у части танков наблюдались проблемы, которые не позволяли «леопардам» эффективно поражать цели. Орудия некоторых танков и вовсе не могут стрелять.

25 мая сообщалось, что Румыния намерена стать основным производителем боеприпасов для американских танков Abrams.

Днем 24 мая сообщалось, что Германия в рамках совместного проекта с Данией поставила Украине десять танков Leopard 1A5. Пакет помощи Украине также включил в себя 54 разведывательных беспилотных летательных аппарата Vector и Heidrun, 8,5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 20 пулеметов MG3 для танков Leopard-2, Dachs и боевых машин пехоты Marder.

До этого глава министерств обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что Киев получит дополнительное количество танков Leopard 2A4, поставку обеспечит Испания в рамках нового пакета военной помощи.

Ранее Украине предрекли обвал фронта.

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