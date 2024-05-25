Россиянам назвали частые причины, почему затягивается поиск работы

Можно сказать, что рынок труда полностью перешел на сторону соискателей. Бизнес столкнулся с серьезной нехваткой персонала, практически во всех отраслях появились сложности с закрытием вакансий. На фоне низкой конкуренции кандидаты стали избирательнее подходить к предложениям на рынке и искать более выгодные условия работы. В итоге соискатели зачастую переоценивают собственный опыт и квалификацию, из-за чего сами увеличивают срок трудоустройства, рассказала «Газете.Ru» Ирина Пак, HR-директор компании NC Logistic.

«Несмотря на острый дефицит кадров, работодатели не снижают критерии оценки кандидатов. Традиционные требования, среди которых можно выделить релевантный опыт работы, подтвержденные достижения, необходимые практические навыки, играют ключевую роль при подборе», — объяснила она.

По словам эксперта, кандидатам важны такие факторы, как заработная плата, комфортный офис, социальный пакет и возможность занять позицию руководителя.

«Последний пункт существенно усложняет и затягивает процесс трудоустройства. На свободном рынке соискатели, которым не удалось получить высокую должность по рекомендации или возглавить текущую команду, значительно дольше ищут работу. Поиск занимает месяцы и даже годы. При этом многие соискатели откликаются на управленческие вакансии, не имея соответствующего бэкграунда. Если у кандидата мало опыта и нет ярких достижений, ему стоит сосредоточиться на проектах в рамках линейной должности, чтобы сначала получить необходимые профессиональные компетенции. Другое дело, когда соискатель имеет стаж хотя бы 7-8 лет, а в резюме четко описан вклад в развитие каждой компаний, где он работал. Такого кандидата HR-специалист может рассмотреть на руководящую позицию, пусть даже у него пока отсутствует управленческий опыт», — подчеркнула Пак.

Чтобы найти работу быстро, трезво оцените собственные силы.

«Выберите позиции, соответствующие текущим навыкам. Некорректно составленное резюме — распространенная причина, почему люди не могут получить оффер даже в условиях низкой конкуренции на рынке. Отредактируйте анкету, проверьте, достаточно ли четко описаны достижения и выполненные задачи. Добавьте качественную деловую фотографию. Рекрутеры не рассматривают всерьез резюме со снимками, которые сделаны во время отпуска или отдыха в дружеской компании. Обязательно подготовьте портфолио, особенно если это требование указано в описании интересной вам вакансии. Дополнительно расскажите о себе в сопроводительном письме. Многие ошибочно недооценивают его эффективность. При отклике на вакансию лишь 2-3 человека из десяти готовят грамотное сопроводительное письмо. Остальные делают это для галочки либо вовсе не отправляют. Помните, что сопроводительное письмо — эффективный способ выделиться и продемонстрировать желание работать в конкретной компании», — рекомендовала специалист.

Также рекрутеры с осторожностью относятся к соискателям, которые буквально каждый год пытаются заново трудоустроиться. Если вы долго работали в одной группе компаний, но числились в разных юридических лицах, поясните этот момент в резюме, чтобы не вводить HR-специалиста в заблуждение.

«Получить повышение в должности или улучшить финансовое положение зачастую проще на текущем месте работы. Из-за дефицита кадров бизнес вынужден идти сотрудникам на уступки и принимать их условия. Крупные компании всегда стараются поддерживать тех, кто стремится к карьерному или финансовому росту, когда эти ожидания аргументированы. Прежде чем искать какие-то вакансии, если в целом все в компании устраивает, поговорите с нынешним руководством о дальнейших перспективах. Представьте результаты работы, реализованные проекты и расскажите о ваших карьерных планах. Важно, чтобы сообщение было построено на конкретных успешных кейсах с реальными цифрами. Инициативные сотрудники, которые приносят бизнесу ощутимую пользу, всегда получают шанс на повышение», — резюмировала Пак.

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