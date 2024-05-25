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Российские ПВО уничтожили украинские беспилотники над Белгородской и Курской областями

МО РФ: силы ПВО сбили три украинских дрона над Белгородской и Курской областями

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Shutterstock

Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 25 мая уничтожили три беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило министерство обороны России.

Отмечается, что два дрона самолетного типа были сбиты над Белгородской областью, один — над Курской областью. БПЛА были нацелены на объекты на территории РФ.

На территории Белгородской области запускались сирены ракетной опасности.

Накануне губернатор российского региона Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ атаковали беспилотниками сразу несколько населенных пунктов Белгородской области: села Красное и Муром Шебекинского городского округа, село Малиновка Белгородского района.

Также украинские войска обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Мирные жители не пострадали.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны — члены альянса разрешить Украине наносить удары по объектам на территории России.

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