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В Ижевске прохожие нашли на улице трехлетнего мальчика

В Удмуртии трехлетнего мальчика нашли возле леса

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Shutterstock

В Удмуртии трехлетний мальчик потерялся, пока его мать заносила домой продукты. Об этом сообщает Life.

Инцидент произошел в Ижевске, прохожие нашли на улице маленького мальчика, ребенок бродил вдоль дороги возле леса. Очевидцы обратились в полицию, к поискам родителей ребенка подключились волонтеры.

Фотографию дошкольника разместили в социальных сетях, после этого на связь с поисковиками вышла мать мальчика. Женщина рассказала, что подъехала к дому и заметила, что сын уснул в машине. Мать решила не будить ребенка, она занесла домой продукты, а вернувшись, обнаружила, что сын исчез. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, мальчика передали родителям.

До этого сообщалось, что в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга сотрудники Росгвардии успешно разыскали и вернули потерявшегося четырехлетнего мальчика его матери. Патрулям Росгвардии удалось обнаружить ребенка спустя 20 минут после сообщения о его исчезновении. Он находился недалеко от места пропажи. Мать и сын были доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее пропавшего ребенка с аутизмом нашли с помощью мелодии из «Свинки Пеппы».

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