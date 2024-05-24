«С кем вести переговоры?»: Путин заявил о нелегитимности Зеленского Путин: переговоры с Украиной должны возобновиться на основе реалий на фронте

Владимир Путин заявил, что легитимность его украинского коллеги Владимира Зеленского «закончилась». Он выступил за возобновление переговоров с Киевом на основе уже достигнутых договоренностей и реалий «на земле», однако подчеркнул, что при возвращении к мирному процессу Россия должна быть «полностью уверена, что имеет дело с легитимными властями». Срок полномочий Зеленского истек 20 мая, однако он остается главой государства из-за отмены выборов.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что легитимность украинского лидера Владимира Зеленского «закончилась», однако выступил за возобновление переговоров с Киевом.

«С кем вести переговоры? Это, конечно, вопрос не праздный <...> Мы отдаем себе отчет в том, что легитимность действующего главы государства закончилась», — подчеркнул Путин.

Он предположил, что одна из целей конференции по Украине, которая состоится 15–16 июня в Швейцарии заключается в подтверждении легитимности Зеленского западным сообществом. Однако заявления западных политиков о легитимности украинского президента Путин назвал «пиаровскими шагами» и подчеркнул, что они «не имеют значения для юридических документов».

При этом президент РФ подчеркнул, что исходит из того, что мирные переговоры с Украиной «должны быть возобновлены», однако «не с помощью ультиматумов, а с помощью здравого смысла».

«Мы видим сейчас, что опять возобновились разговоры о том, что надо бы вернуться к переговорам. Пусть возвращаются. Но возвращаются не исходя из того, что одна страна хочет, а исходя из тех договоренностей принципиального характера, которые были достигнуты в ходе непростых переговоров в Белоруссии и в Турции, и исходя из сегодняшних реалий, которые сложились «на земле». Мы к этому готовы», — сказал он.

В случае возобновления переговорного процесса, по словам Путина, Москва должна быть «полностью уверена в том, что имеет дело с легитимными властями», российской стороне «нужно понять, с кем нужно и можно иметь дело для выхода на подписание юридических обязывающих документов». Однако он добавил, что ответить на этот вопрос должны на самой Украине.

Сидевший рядом Лукашенко добавил, что в вопросе продолжения полномочий президента Украины «нет и быть не может» юридической чистоты.

«Украинцы должны определиться»

17 мая во время визита в Китай Путин уже отвечал на вопрос о легитимности президента Украины. Тогда он отмечал, что дать ответ прежде всего должна политическая и правовая система самой Украины. Тема поднималась в контексте возможного подписания мирных договоров, которые Москва намерена заключать «только с легитимными властями».

Накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами кремлевского пула заявил, что граждане Украины сами должны определиться, сохраняется ли легитимность Зеленского как главы государства или нет.

«Конечно, сами украинцы должны определиться — это будет конституционный суд или как они посчитают — сохраняется ли легитимность или нет. Наша позиция в этом и заключается», — сказал представитель Кремля.

Отмена выборов

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Политик вступил в должность в 2019 году. В 2024 году выборы решили не проводить из-за боевых действий. Согласно законодательству, 20 мая 2024 года новый президент страны уже должен был принять присягу.

21 мая представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС считает Зеленского легитимным лидером.

По его словам, население и политические партии на Украине «не имеют сомнений» в том, кто является законным лидером их страны. «И у нас тоже нет никаких сомнений в том, кто является президентом Украины. Это Зеленский», — заключил дипломат.

Представитель главы ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик также сообщил, что организация продолжит считать Зеленского президентом Украины, хотя формально срок его полномочий истек. «Президент Зеленский остается для нас главой государства Украина и тем человеком, с которым генеральный секретарь общается, когда ему нужно связаться с украинским лидером», — отметил он.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук ранее назвал тех, кто сомневается в легитимности полномочий Зеленского, «врагами страны» и «политическими гнидами».

«Любые лица, которые задают вопрос о легитимности президента Украины, — это враги Украины. Я очень не хочу, чтобы политические гниды расследовали вопросы легитимности власти в стране», — сказал Стефанчук.

Спикер напомнил о 108-й главе украинской конституции, гласящей, что действующий президент теряет свои полномочия только в момент вступления в должность нового главы государства. Стефанчук также посоветовал изучить закон «О военном положении», где указано, что все государственные институты продолжают свою работу до окончания соответствующего положения.