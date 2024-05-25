Российские врачи спасли жизнь подростку, который потерял 1,5 литра крови

В Раменской больнице хирурги около двух часов боролись за жизнь 14-летнего школьника, который потерял 1,5 литра крови после ножевого ранения. Об этом сообщает минздрав Московской области.

Подросток был доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии. Врачи диагностировали у мальчика ножевые ранения спины, почки и тонкого кишечника. Пострадавший потерял 1,5 литра крови, требовалась срочная операция, за жизнь ребенка боролись несколько бригад медиков.

«В ходе операции хирурги ушили рану почки и рану тонкой кишки, удалили гематомы забрюшинного пространства и брюшной полости. Таким образом, нам удалось найти и локализовать все повреждения и спасти пациента. Операция длилась около двух часов», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.

Состояние пострадавшего удалось стабилизовать. После курса лечения подросток выписан из больницы в удовлетворительном состоянии.

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