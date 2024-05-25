Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские врачи спасли жизнь подростку, который потерял 1,5 литра крови

В Подмосковье спасли подростка с ножевым ранением почки и большой кровопотерей

close
100%
Depositphotos

В Раменской больнице хирурги около двух часов боролись за жизнь 14-летнего школьника, который потерял 1,5 литра крови после ножевого ранения. Об этом сообщает минздрав Московской области.

Подросток был доставлен в медицинское учреждение в критическом состоянии. Врачи диагностировали у мальчика ножевые ранения спины, почки и тонкого кишечника. Пострадавший потерял 1,5 литра крови, требовалась срочная операция, за жизнь ребенка боролись несколько бригад медиков.

«В ходе операции хирурги ушили рану почки и рану тонкой кишки, удалили гематомы забрюшинного пространства и брюшной полости. Таким образом, нам удалось найти и локализовать все повреждения и спасти пациента. Операция длилась около двух часов», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Владимир Хабалов.

Состояние пострадавшего удалось стабилизовать. После курса лечения подросток выписан из больницы в удовлетворительном состоянии.

Ранее врачи спасли россиянина с ножевым ранением в сердце.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами