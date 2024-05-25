Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Полянский заявил, что у России нет причин обсуждать «формулу мира» Зеленского

Полянский: у РФ нет ни одной причины вести диалог по формуле Зеленского

close
100%
MFA Russia/Global Look Press

У России нет ни единой причины обсуждать «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский, слова которого передает РИА Новости.

«Формула Зеленского» абсолютно нереалистична и основана на принятии желаемого за действительное. Она основана на идее о том, что Украина способна нанести поражение России», — заявил он.

По его словам, нет не единой причины, чтобы обсуждать эту «формулу».

Также Полянский сказал, что Россия и Украина крайне далеки от практических шагов к переговорам о мире.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что настоящей формулой мира является прекращение поставок оружия Киеву.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова вернуться к переговорам по Украине, но сделать это можно только исходя из сегодняшних реалий в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее Захарова назвала «надуваловом» саммит по Украине в Швейцарии.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами