Полянский заявил, что у России нет причин обсуждать «формулу мира» Зеленского

У России нет ни единой причины обсуждать «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский, слова которого передает РИА Новости.

«Формула Зеленского» абсолютно нереалистична и основана на принятии желаемого за действительное. Она основана на идее о том, что Украина способна нанести поражение России», — заявил он.

По его словам, нет не единой причины, чтобы обсуждать эту «формулу».

Также Полянский сказал, что Россия и Украина крайне далеки от практических шагов к переговорам о мире.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что настоящей формулой мира является прекращение поставок оружия Киеву.

Президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия готова вернуться к переговорам по Украине, но сделать это можно только исходя из сегодняшних реалий в зоне специальной военной операции (СВО).

Ранее Захарова назвала «надуваловом» саммит по Украине в Швейцарии.