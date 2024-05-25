Усиление раскола в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к обвалу фронта. Такое мнение выразил председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, слова которого передает РИА Новости.

Он назвал режим Владимира Зеленского нелегитимным. Кроме того, Рогов заявил, что окружение президента Украины обогащается на войне, а уровень коррупции является запредельным. По его словам, желающих воевать за этот режим становится все меньше. Рогов считает, что усиление раскола в украинской армии может привести к массовой сдаче в плен украинских солдат, проседанию и даже обвалу фронта.

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