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Украине предрекли обвал фронта

Рогов заявил, что раскол в рядах ВСУ может привести к обвалу фронта

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Усиление раскола в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) может привести к обвалу фронта. Такое мнение выразил председатель комиссии ОП РФ по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, слова которого передает РИА Новости.

Он назвал режим Владимира Зеленского нелегитимным. Кроме того, Рогов заявил, что окружение президента Украины обогащается на войне, а уровень коррупции является запредельным. По его словам, желающих воевать за этот режим становится все меньше. Рогов считает, что усиление раскола в украинской армии может привести к массовой сдаче в плен украинских солдат, проседанию и даже обвалу фронта.

В ночь на 25 мая сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич заявил, что с помощью сброса воды из плотины на ДнепроГЭС украинские войска пытаются замедлить успехи ВС РФ.

Генштаб Вооруженных сил Украины признал потери позиций восточнее Евгеньевки на Покровском направлении.

Ранее в США признали отступление украинской армии под Харьковом.

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