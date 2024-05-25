США приняли участие в учениях Армении по борьбе с ядерными угрозами

Специалисты минобороны США приняли участие в учениях по борьбе с ядерными, биологическими, химическими и радиологическими угрозами, проходившим в Ереване с 20 по 24 мая. Об этом сообщается на сайте совета безопасности Армении.

По данным публикации, основной целью учений стала оценка готовности армянских солдат к реагированию на угрозы и выявление недочетов в работе.

Официально мероприятия проводились в рамках борьбы с оружием массового поражения при координации аппарата совбеза Армении и при поддержке агентства по уменьшению угроз Пентагона.

В середине мая премьер Армении Никол Пашинян встретился с замглавы Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Дэвидом Коэном. Стороны обсудили вопросы международной повестки и армяно-американских отношений.

При этом в начале мая глава министерства обороны Армении Сурен Папикян и посол США Кристина Куинн продлили соглашение в сфере противодействия распространению оружия массового уничтожения.

В апреле вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что сотрудничество его страны с Соединенными Штатами и Евросоюзом не идет в ущерб отношениям Еревана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Ранее экс-советник госдепа США назвал лучших гарантов безопасности Армении.