Предсказано решение минфинов G7 по российским активам

Министры финансов «Большой семерки» (G7), в которую входят США, Германия, Франция, Япония, Италия, Великобритания и Канада, намерены объявить, что российские активы в ЕС и США останутся замороженными до того момента, пока РФ не компенсируют ущерб Украине от проведения СВО. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект коммюнике глав минфинов стран клуба.

При этом доходы от этих активов планируется использовать для финансирования украинского режима. Предполагается, что их использование позволит предоставить Киеву до $50 млрд. Автором данного проекта резолюции выступили Соединенные Штаты Америки.

Заседание министров финансов клуба в городе Стреза в Италии началось 23 мая и завершится 25 мая.

До этого сообщалось, что G7 будет принимать решения по активам РФ только в рамках международного права.

По данным издания Nikkei, с 24 февраля 2022 года Евросоюз и страны «большой семерки» в рамках санкционной политики заблокировали около €300 млрд ($328 млрд) активов российского центрального банка на своей территории.

Ранее вступило в силу решение Евросоюза о санкциях в отношении российских активов.