Посол России в Ереване вызван в Москву. Что происходит? Захарова: посол РФ в Ереване Копыркин отозван в Москву для консультаций

Российский посол в Ереване вызван в Москву для консультаций на фоне ухудшения отношений Армении и России. В армянском МИД заявили, что это решение российской стороны, и отказались комментировать ситуацию. В российском дипведомстве причины срочного возвращения посла на родину не раскрыли. Два дня назад премьер Армении Никол Пашинян обвинил «две страны» ОДКБ в сотрудничестве с Азербайджаном во время конфликта 2020 года, не пояснив, какие государства имеет в виду.

Россия отозвала своего посла в Армении Сергея Копыркина в Москву для консультаций, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

«24 мая посол Российской Федерации в Республике Армения Копыркин был вызван в Москву для консультаций», – говорится в заявлении.

Причины такого решения не объясняются.

Пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян в беседе с ТАСС назвала отзыв посла «решением российской стороны», подчеркнув, что у Еревана «на этот счет нет комментариев».

«Имитация помощи»

В среду, 22 мая, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что две страны – участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) якобы помогали Азербайджану во время военного конфликта с Арменией в 2020 году.

«В подготовке к 44-дневной войне 2020 года не с нашей стороны участвовали наши союзники. Я знаю как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас. Эти страны создали имитацию того, что хотят нам помочь, или они якобы нам помогли», — сказал политик.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Конкретные государства, которые могли помогать Баку, Ереваном названы не были.

На следующий день в Москве призвали Пашиняна назвать эти две страны. «Мы как-то все должны сами догадаться? Или нам потом расскажут? Мне кажется, вполне логичным было бы их озвучить, если речь идет о таких серьезных заявлениях», — заявила Захарова.

Дипломат также напомнила слова президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что Россия сделала все возможное, «чтобы Армения не чувствовала себя брошенной».

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя слова армянского премьера в беседе с «Газетой.Ru», назвал Пашиняна «лжецом и негодяем».

Отвечая на вопрос, можно ли считать, что две страны, про которые говорил Пашинян, — это Россия и Белоруссия, депутат подчеркнул, что такое мнение правомерно. «И, по-моему, для этого не надо догадываться», — сказал он.

Охлаждение отношений

В сентябре 2022 года ОДКБ отказала Еревану в военной помощи после обращения в связи с вооруженными столкновениями вдоль границы с Азербайджаном: организация приняла решение об урегулировании ситуации дипломатическим путем и направила в Армению свою миссию. В начале 2024 года Пашинян приостановил участие Еревана в работе совместного оборонительного союза — ОДКБ. 8 мая Армения заявила, что пока «воздержится» от финансирования деятельности организации.

Кроме того, армянские власти решили прекратить продолжавшуюся с 1992 года работу российских пограничников в ереванском аэропорту.

В МИД РФ при этом отмечали, что сожалеют, что власти Армении продолжают «безосновательно подвергать ОДКБ публичной критике». ОДКБ в свою очередь подтвердила сохранение всех обязательств по отношению к республике в полном соответствии с уставными целями и принципами организации.

Путин на встрече с Пашиняном в Москве 8 мая отметил успешность развития двусторонних отношений России и Армении. Как ранее подчеркивала Захарова, Москва всегда была привержена союзническим отношениям с Арменией.