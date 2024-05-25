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Российские вкладчики начали выводить деньги из европейских банков

Frank RG: европейские банки начали стремительно терять богатых российских вкладчиков

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Depositphotos

Состоятельные россияне начали выводить деньги из европейских банков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков Frank RG.

Согласно результатам исследования, в 2023 году в России в половину выросло число клиентов с финансовым капиталом от 100 млн рублей. При этом объем их средств внутри России достиг 13,1 трлн рублей.

По мнению аналитиков, такой рост может быть объяснен несколькими факторами — притоком нового капитала, изменениями на фондовом рынке, валютной переоценкой и ситуацией с депозитами. Отмечается, что страны, где богатые российские вкладчики предпочитают хранить деньги, теряют своих клиентов.

До этого «Коммерсантъ» писал, что ряд крупных российских банков начал повышать ставки по вкладам в преддверии возможного роста ключевой ставки ЦБ.

В частности, Альфа-банк поднял доходность депозитов на сроки от 6 месяцев до 2 лет до 16% годовых.

Ранее ЦБ РФ продлил право не банков раскрывать чувствительные к санкциям данные.

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