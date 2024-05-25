Российские вкладчики начали выводить деньги из европейских банков

Состоятельные россияне начали выводить деньги из европейских банков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование аналитиков Frank RG.

Согласно результатам исследования, в 2023 году в России в половину выросло число клиентов с финансовым капиталом от 100 млн рублей. При этом объем их средств внутри России достиг 13,1 трлн рублей.

По мнению аналитиков, такой рост может быть объяснен несколькими факторами — притоком нового капитала, изменениями на фондовом рынке, валютной переоценкой и ситуацией с депозитами. Отмечается, что страны, где богатые российские вкладчики предпочитают хранить деньги, теряют своих клиентов.

До этого «Коммерсантъ» писал, что ряд крупных российских банков начал повышать ставки по вкладам в преддверии возможного роста ключевой ставки ЦБ.

В частности, Альфа-банк поднял доходность депозитов на сроки от 6 месяцев до 2 лет до 16% годовых.

Ранее ЦБ РФ продлил право не банков раскрывать чувствительные к санкциям данные.