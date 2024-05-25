Член конгресса США из рядов Республиканской партии Томас Масси заявил, что контакты законодателей США и России осложнены из-за политизированности конгресса. Об этом сообщается РИА Новости.

По словам республиканца, представляющего штат Кентукки, любой, кто пойдет на это, будет демонизирован американскими СМИ.

До этого Масси высказывал мнение, что Вашингтон должен возобновить контакты с Москвой на всех уровнях вплоть до высшего. Отсутствие таких контактов он называл «неправильным». При этом он не смог объяснить причины прекращения диалога.

25 мая посол РФ Анатолий Антонов указал, что США одобрили отправку 58-го пакета военной помощи именно в тот день, когда РФ однозначно заявила о приверженности переговорам по урегулированию украинского конфликта.

11 мая глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявлял, что не исключает новые контакты с главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом в ближайшее время. Он также рассказывал, что придерживается договоренности с Бернсом не допускать утечек об их личных беседах.

Ранее Пентагон анонсировал передачу Украине средств радиационной и ядерной защиты.