Глава Пентагона вернулся к своим обязанностям

Министр обороны США Ллойд Остин вернулся к своим обязанностям после медицинской процедуры спустя 2,5 часа. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Во время процедуры его работу выполняла заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс. Изменений в графике Остина после процедуры не будет.

До этого сообщалось, что глава Пентагона 25 мая передаст свои полномочия заместителю на время операции.

Согласно пресс-релизу ведомства, временный отход Остина от дел был связан с «плановой, элективной нехирургической минимально инвазивной процедурой», связанной с заболеванием мочевого пузыря.

До этого американский сенатор раскритиковал Пентагон за сокрытие информации о здоровье главы ведомства.

1 января Остин был госпитализирован с осложнениями после операции. 7 января издание Politico со ссылкой на двух чиновников сообщило, что Пентагон три дня держал Белый дом в неведении о госпитализации Остина.

29 января он вернулся в Пентагон после продлившегося около месяца лечения рака простаты.

Ранее в Пентагоне анонсировали встречу Остина с главой минобороны КНР.