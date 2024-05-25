Приставы назвали число невыездных россиян-должников

Число невыездных россиян-должников превысило 7 млн человек к началу лета. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, передает ТАСС.

По данным ФССП, на 1 мая постановления о временном ограничении права на выезд должников из РФ действовали в рамках 7,5 млн исполнительных производств.

В апреле служба сообщала «Газете.Ru», что число запретов на выезд россиян за рубеж из-за долгов на 1 марта 2024 года достигло 6,6 млн.

На принудительном исполнении в территориальных органах ФССП находилось 15,6 млн исполнительных производств о взыскании с граждан долгов на 1 марта. За январь — февраль 2023 года таковых было 13,2 млн исполнительных производств.

По данным ФССП, число россиян, попавших в число невыездных из-за накопившихся долгов, достигло к новому 2024 году 8 млн человек. Это стало абсолютным максимумом за 15 лет. Только в Москве с января по декабрь 2023 года были вынесены 742 тысячи постановлений об ограничении права выезда за пределы России.

Ранее стало известно, сколько в 2023 году приставы взыскали с невыездных россиян.