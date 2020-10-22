СМИ узнали возможную причину изъятия ноутбука сына Байдена ФБР
Антон Демидов
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Изъятие ФБР ноутбука сына кандидата в президенты от демократов Джозефа Байдена Хантера может быть связано с делом об отмывании денег,. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на полученные в распоряжение телеканала документы.
Как передает канал, в них указано, что изъятие устройства могло произойти в 2019 году. Кроме того, приводятся данные о допросе владельца мастерской, предоставившего информацию властям.
Отмечается, что пока неизвестно, продолжается ли ведомством расследование сейчас и связано ли оно с Хантером Байденом напрямую.
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