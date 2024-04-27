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Стало известно, какую зарплату предлагают ветеринарам в России

HeadHunter: ветеринарам в России в среднем предлагают более 59 тысяч рублей

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За январь-март 2024 года российские компании разместили более 3,4 тыс. вакансий для ветеринаров, что на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким специалистам в 2024 году в среднем предлагают 59,9 тыс. рублей, что на 3,1 тыс. рублей больше, чем в 2023-м, рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе рекратингового ресурса hh.ru ко Всемирному дню ветеринарного врача.

На данный момент одни из самых высоких зарплат ветеринарам предлагают в своих вакансиях компании из Москвы (80 тыс. рублей) и Дальнего Востока (75 тыс. рублей). При этом сильнее всего предлагаемый доход за год вырос у компаний Урала и Дальнего Востока (+12, 5 тыс. рублей)

Наиболее выраженная потребность в ветеринарах, судя по количеству вакансий, в этом году наблюдается у компаний из Центрального федерального округа (34% всех вакансий по России), в Приволжском ФО (19%), а также в Сибирском и Уральском ФО (по 13%). При этом год к году сильнее всего количество новых вакансий для ветеринаров выросло в регионах Уральском ФО (+71%), а также в Петербурге (+40%) и в Поволжье (+37%).

Конкурируют за ветеринаров в основном компании из сферы сельского хозяйства, а также частные и государственные клиники, занимающиеся лечением домашних животных.

Среди основных требований к ветеринарным врачам, которые чаще всего встречаются в вакансиях, работодатели указывают не только профессиональные знания (ветеринарное образование, хирургия, УЗИ, умение заполнять документацию, знание ветеринарного законодательства, а также понимание нюансов и специфики сельского хозяйства), но и надпрофессиональные навыки. Среди них — умение работать в коллективе, готовность к обучению, ответственность, мобильность, ведение переговоров.

27 апреля профессиональное сообщество отмечает Всемирный день ветеринарного врача.

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