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Россияне оценили цены на отдых в стране

Webbankir: почти все россияне заявили о росте цен на отдых по России

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Shutterstock

Почти все опрошенные россияне — 93,8% — заявили о росте цен на отдых в России. Это следует из опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir, проведенного накануне майских праздников. Результаты есть у «Газеты.Ru».

Из этих респондентов 67,7% утверждают, что инфляция оказалась значительной, поэтому и подорожали поездки по стране. Не увидели изменения цен 4,5% респондентов, а 1,7% считают, что цены даже снизились.

При этом 48,8% опрошенных назвали стоимость поездки главным фактором при выборе места отдыха.

Россияне отметили, что вместе с ростом цен увеличилось качество услуг в сфере туризма и отдыха в стране за последние два-три года. Такое мнение выразили 74,2% опрошенных. 80% отметили, что увеличился выбор направлений для туризма.

Опрос был проведен в конце апреля 2024 года. В нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 18 лет по всей России.

По данным сервиса «Островок», темпы бронирований отелей и апартаментов по России и за рубежом на майские праздники в 2024 году (даты заезда: с 27 апреля по 12 мая) превысили показатели прошлого года на 35%. При этом за границей российские туристы совершили на 85% больше бронирований, чем год назад. Спрос на внутрироссийские направления на эти майские праздники повысился на 27% в годовом выражении.

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