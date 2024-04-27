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Описан вред от переизбытка в организме омега-6 из различных масел

Химик Семенова: важно соблюдать соотношение омега-3 и омега-6 в рационе

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Сегодня у многих людей наблюдается большой переизбыток омега-6, который может привести к проблемам со здоровьем. Чтобы их избежать, важно соблюдать правильное соотношение омега-3 и омега-6 в рационе, об этом «Газете.Ru» рассказала ученый – химик, заведующая лабораторией функциональных свойств биополимеров Института биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН Мария Семенова.

«Омега-6 содержится во всех маслах: подсолнечном, кукурузном, оливковом — во всех, кроме льняного. Избыток омега-6 вреден для организма, из-за него густеет кровь, замедляются обменные процессы, провоцируется развитие воспалений в организме и, как следствие, раковых опухолей. У женщин избыток омега-6 часто приводит к мигреням, усилению болей во время менструального цикла, полипам. Поэтому важно соблюдать правильное соотношение омега-3 и омега-6 в рационе», – отметила Семенова.

По ее словам, в рационе омега-6 к омега-3 должно быть не больше 4 к 1. Это будет способствовать нормализации обмена веществ, снижению рисков развития диабета второго типа, нейродегенеративных заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы и рака. Сбалансировать их можно приемом БАДов или изменением привычного рациона питания.

«Омега-3 борется с воспалениями, способствует сохранению и восстановлению эластичности сосудов, улучшает мозговое и периферическое кровообращение, а также необходима для нормального развития и функционирования мозга», – рассказала специалист.

Подробнее о том, какие аптечные витамины бесполезны, почему нутрицевтики в продуктах лучше, как они усваиваются в организме и насколько эффективны витаминно-минеральные комплексы – в интервью Семеновой «Газете.Ru».

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