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Россиянка пыталась сбежать от приставов через потайную дверь в доме

В Новосибирске женщина пыталась сбежать от приставов через потайную дверь

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Главное управление Федеральной службы приставов Новосибирской области

В Новосибирске приставы задержали мать, которая отказывалась платить алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба УФССП региона.

46-летняя жительница Новосибирска накопила внушительный долг по алиментам, в отношении матери было возбуждено уголовное дело. Суд постановил принудительно доставить алиментщицу на судебное заседание.

Судебные приставы приехали в дом, где проживала женщина, она попросила дать ей время, чтобы привести себя в порядок и ушла в соседнюю комнату. Россиянка попыталась покинуть дом через потайную дверь, которая была прикрыта ковром, на улице ее встретил и задержал судебный пристав. За неуплату алиментов женщину приговорили к трем месяцам исправительных работ.

До этого сообщалось, что в Саратовской области мужчина, у которого был долг по алиментам, спрятался от судебных приставов в диване и просидел там шесть часов. 39-летний мужчина игнорировал решение суда и не выплачивал деньги на содержание 11-летней дочери, в результате чего задолженность отца девочки составила более 300 тысяч рублей.

Ранее в Волгограде спрятавшегося от приставов в шкафу алиментщика выдал его сын.

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