КС не будет проверять действующие международные соглашения на соответствие Констиуции

Российский Конституционный суд (КС) не будет проверять уже действующие международные соглашения на соответствие Конституции России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на одобренную ко второму чтению в Госдуме поправку президентского закона о КС.

Положения, согласно которым признанные Конституционным судом несоответствующими российской Конституции международные договоры не будут применяться, не будут иметь обратную силу, указано в тексте документа. Таким образом, договоры, принятые до вступления в силу закона о КС, не будут проверяться судом.

13 октября Госдума приняла в первом чтении часть проектов из пакета инициатив президента России Владимира Путина по реализации принятых поправок к Конституции.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Судьям Конституционного суда запретят критиковать его решения

— Реализация Конституции: Госдума одобрила президентские законы

— Госдума намерена наделить Конституционный суд новыми полномочиями