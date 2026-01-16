Великобритания будет отказываться от прямого диалога с Россией на дипломатическом уровне из-за своих иллюзий об имперскости. Так политолог Сергей Маркелов прокомментировал «Газете.Ru» новость о срыве Великобританией усилий Франции и Италии по возобновлению прямых переговоров с Россией.

«Британия всегда выступала в Европе особняком, с оглядкой на свое историческое имперское прошлое. В Лондоне все еще живут в иллюзии своего особого статуса большой империи. Хотя понятно, что в объективной реальности все крохи былого величия уже давно потеряны», — пояснил политолог.

Он также допустил, что в Лондоне видят политическую слабость Брюсселя и всего Евросоюза, и не хотят ассоциироваться с таким подходом.

«Британия пытается хоть как-то свою позицию отстаивать и не хочет оказаться в одной геополитической братской могиле с Евросоюзом. Кроме того, стоит понимать, что у Лондона всегда было особое влияние на Киев, которое он не хочет потерять из-за возобновления диалога с Россией. Именно Лондон стоял за срывом первых переговоров в Стамбуле, британская разведка МИ-6 часто стояла за многими украинскими операциями», — заключил Маркелов.

Газета Politico сообщила, что усилия Парижа и Рима по возобновлению прямых переговоров с Россией встретили сопротивление со стороны Великобритании, что свидетельствует о дипломатическом расколе в западной коалиции.

«Великобритания разошлась во мнении с Францией и Италией по поводу того, должна ли Европа возобновить прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в статье.

Ранее в МИД Британии и Финляндии отказались признавать раскол в НАТО.