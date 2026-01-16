Стали известны подробности ДТП с автобусом в Южной Корее

«Рёнхап»: врезавшийся в здание в Сеуле автобус наехал на 13 пешеходов

Автобус, который врезался в здание в Сеуле, наехал на 13 человек, двое из которых получили серьезные травмы. Об этом сообщает информационное агентство «Рёнхап» со ссылкой на местную полицию.

«Два человека получили серьезные травмы, еще 11 пострадали в результате наезда автобуса на пешеходов в Сеуле», — говорится в материале.

Двумя серьезно пострадавшими оказались 50-летняя женщина со сломанной ногой и еще 30-летний мужчина с кровотечением из головы. Обоих госпитализировали вместе с еще шестью пострадавшими. По данным полиции, 50-летний водитель автобуса заявил, что у транспорта отказали тормоза.

Сотрудники правоохранительных органов планируют провести расследование по факту инцидента, однако, по предварительным данным, признаков алкогольного или наркотического опьянения у водителя не обнаружено. На месте происшествия работают 271 сотрудник, территория оцеплена 18 транспортными средствами.

Инцидент произошел 16 января на перекрестке возле станции Содэмун. Сообщалось, что полноразмерный пассажирский автобус въехал в стеклянный фасад крупного здания, перед этим проехав по широкому участку пешеходного тротуара.

