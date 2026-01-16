Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Стали известны подробности ДТП с автобусом в Южной Корее

«Рёнхап»: врезавшийся в здание в Сеуле автобус наехал на 13 пешеходов
Yonhap News

Автобус, который врезался в здание в Сеуле, наехал на 13 человек, двое из которых получили серьезные травмы. Об этом сообщает информационное агентство «Рёнхап» со ссылкой на местную полицию.

«Два человека получили серьезные травмы, еще 11 пострадали в результате наезда автобуса на пешеходов в Сеуле», — говорится в материале.

Двумя серьезно пострадавшими оказались 50-летняя женщина со сломанной ногой и еще 30-летний мужчина с кровотечением из головы. Обоих госпитализировали вместе с еще шестью пострадавшими. По данным полиции, 50-летний водитель автобуса заявил, что у транспорта отказали тормоза.

Сотрудники правоохранительных органов планируют провести расследование по факту инцидента, однако, по предварительным данным, признаков алкогольного или наркотического опьянения у водителя не обнаружено. На месте происшествия работают 271 сотрудник, территория оцеплена 18 транспортными средствами.

Инцидент произошел 16 января на перекрестке возле станции Содэмун. Сообщалось, что полноразмерный пассажирский автобус въехал в стеклянный фасад крупного здания, перед этим проехав по широкому участку пешеходного тротуара.

Ранее в Екатеринбурге пассажирский автобус врезался в столб.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636409_rnd_9",
    "video_id": "record::237f0863-1d02-4eb3-bb91-3093c3a84d56"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+