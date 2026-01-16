Ларисе Долиной предрекли полную отмену концертной деятельности

Российские зрители не смогут простить и принять певицу Ларису Долину после произошедшего в прошлом году скандала с квартирой, поэтому ей придется сделать паузу в творческой деятельности. Перенесенный на ноябрь концерт придется вновь сдвигать или вовсе отменять – шансы на то, что он соберет зрителей, невелики, заявил критик Сергей Соседов Общественной Службе Новостей.

По мнению эксперта, в ближайшее время звезду продолжат отменять.

«У нее должен был быть концерт в феврале. И что? Его уже перенесли на ноябрь, а потом снова перенесут, — убежден Соседов. — Долина думает, что стоит подождать пару-тройку месяцев, чтобы все улеглось и забылось. Пусть дальше себя этим успокаивает, но этому не бывать. Людей настолько возмутила история с квартирой, что я даже не знаю, какими добрыми делами она будет отмывать свою репутацию».

По мнению критика, полностью восстановить репутацию и вернуть былую славу исполнительнице уже ничего не поможет, так как еще до этого скандала она успела зарекомендовать себя как «тиран в юбке». В частности, звезда унижала студентов и учеников во время занятий по вокалу. История с квартирой стала последней каплей, продемонстрировавшей убеждение певицы в том, что она имеет особые права перед законом – россияне такое поведение никогда не примут, заключил эксперт.

До этого стало известно, что концерты Долиной в Брянской и Калужской областях под угрозой срыва. Утверждается, что на некоторые встречи с певицей продано меньше 10% билетов. Как уточнял Telegram-канал Mash, тур Долиной должен был стартовать 8 марта в Обнинске (Калужская область), но там в зал на 700 мест якобы купили всего 66 билетов. В Брянске при вместимости около 800 мест, продолжает издание, билеты купили примерно 70 человек. По словам организатора Виталия Чудакова, решение об отмене концерта примут через пару недель из-за отсутствия активной рекламы.

Ранее сообщалось, что с Ларисы Долиной могут взыскать расходы за вскрытие двери квартиры.