«Дом затрясся, раздался очень сильный взрыв»: дрон атаковал жилую многоэтажку в Рязани

Беспилотник атаковал жилую многоэтажку в Рязани. По словам местных жителей, здание «резко затряслось, а затем раздался очень сильный взрыв», из-за удара в доме «выбило окна, обрушились балконы и посыпался фасад, задело припаркованные машины». Пострадали в результате атаки два человека. Всего в Рязанской области за ночь сбили 22 БПЛА, а в целом над Россией — 106.

В течение ночи средства ПВО сбили над территорией Рязанской области 22 беспилотника, сообщил глава региона Павел Малков в Telegram. Есть повреждения жилых домов, пострадали два мирных жителя.

«В результате террористической атаки повреждены фасады двух многоэтажных домов, один из которых еще не заселен. Жертв нет, двум пострадавшим оказана амбулаторная помощь», – говорится в посте.

Атака началась примерно в 1:50 по московскому времени. Более часа рязанцы слышали в небе громкие звуки, последний взрыв прогремел примерно в 2:40. Как пишет Life со ссылкой на SHOT, один из беспилотников врезался в верхние этажи жилой многоэтажки на юго-западе Рязани. Очевидцы сообщают, что слышали характерный звук работающего мотора беспилотника перед тем, как он врезался в жилой дом.

«Перед взрывом был слышен характерный звук мотора. Обломки разлетелись по двору. Жителей эвакуируют», — пишет Baza.

По данным Mash, от удара в доме «выбило окна, обрушились балконы и посыпался фасад, задело припаркованные машины».

«Дом резко затрясся, а затем раздался очень сильный взрыв, будто что-то сбили совсем рядом», — рассказала Ura.ru женщина, живущая рядом с пострадавшей из-за дрона многоэтажкой.

Кроме того, губернатор сообщил, что обломки одного из БПЛА упали на территорию промышленного предприятия, — но не уточнил, какого именно.

В настоящий момент все службы работают на местах, идет оценка нанесенного ущерба. Ситуацию лично контролирует прокурор Октябрьского района Рязани Сергей Аксенов.

По информации местных СМИ, есть повреждения в четырех квартирах. Прокуратура Рязанской области сообщила, что после атаки БПЛА была открыта горячая линия.

Более ста дронов

Всего дежурные силы ПВО за минувшую ночь уничтожили 106 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России.

Большую часть — 44 БПЛА — перехватили в небе над Белгородской областью, Рязанская область с 22 дронами — на втором месте, также по 11 дронов сбиты в Ростовской и Воронежской областях.

Еще семь БПЛА сбили над Курской областью и по четыре над Тульской и Волгоградской областями. Над территорией Крыма, а также над Орловской и Липецкой областями силы ПВО уничтожили по одному беспилотнику.

Атаки украинских БПЛА на российские регионы начались в 2022 году. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».