Полянский ожидает от ЕС «непринципиальности» в случае силового сценария в Гренландии

Полянский усомнился в способности ЕС ответить на силовой сценарий в Гренландии

Европейский союз в случае силового сценария в Гренландии, скорее всего, покажет свою «слабость» и «непринципиальность», заявил РИА Новости высказал постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

По его словам, выглядит это очень некрасиво и сильно подрывает утверждения Европы о принципах, поскольку такие вещи недопустимы.

Дипломат отметил, что критика внутри Евросоюза относительно ситуации вокруг Гренландии есть, но она приглушенная.

До этого Полянский заявлял, что даже если США решатся на установление контроля над Гренландией, европейцы «проглотят» это.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. 5 января он заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

