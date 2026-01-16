Российские военные уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) у границы Белгородской области. Об этом сообщает сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT, публикуя соответствующие кадры.

По информации журналистов, диверсанты укрывались в селе Ивашки Харьковской области, в сотне метров от Белгородской области. Населенный пункт давно опустел, и когда бойцы вооруженных сил Украины (ВСУ) затопили печку, чтобы согреться, дым из трубы сразу привлек внимание российского дрона-разведчика.

Как пишет SHOT, российские бойцы стали вести наблюдение за домом и вскоре заметили во дворе украинских солдат, а также площадку для запуска FPV-дронов. После этого российские силы полностью уничтожили постройку. Источник Telegram-канала утверждает, что было ликвидировано до трех солдат противника, а также площадка по запуску дронов.

До этого на видео попало, как российский штурмовик подорвал здание с диверсантами ВСУ в Гуляйполе на Запорожском направлении. Боец сумел приблизиться к постройке, где находились украинские диверсанты, в то время как его сослуживцы отвлекали противника стрелковым боем. После этого военнослужащий забросил в здание противотанковую мину, в результате чего строение было полностью разрушено.

Ранее в Харьковской области ликвидировали две боевые группы Нацгвардии Украины.