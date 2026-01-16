Президент Франции Эммануэль Макрон «действительно хочет», чтобы Франция вступила в войну с Россий, и поэтому заявляет о предоставлении Украине две трети разведданных. Об этом Филиппо написал в соцсети Х.

«Очень умно с его стороны говорить такие вещи! Он действительно хочет, чтобы мы начали войну и тем самым сорвали выборы 2027 года», — отметил политик, добавив к посту эмодзи клоуна.

В заключении Филиппо призвал отстранить Макрона от должности.

Политик прокомментировал слова Эммануэля Макрона о том, что Франция предоставляет Украине две трети разведданных, которые использует Киевом в конфликте против России. Об этом французский президент сказал, выступая перед военными на авиабазе Истр 15 января.

Также в своей речи Макрон заявил, что Франция должна «внушать страх», отметил необходимость создания европейского аналога «Орешника» и подчеркнул, что европейская система ПВО эффективнее американского Patriot.

Ранее Филиппо призвал Макрона «прекратить позорный фарс» с закупками оружия для Украины.