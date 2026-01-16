Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

Жителям Центральной России рассказали, когда ожидать пика морозов

Тишковец: пик морозов придется на 17-18 января
skywings00/Shutterstock/FOTODOM

Пик морозов в Центральной России ожидается к выходным, 17-18 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящие выходные будет солнечно и бесснежно, стужа усилится, в ночь с субботы на воскресенье ударят 20-градусные морозы», — отметил синоптик.

По его словам, мороз добрался уже и до Москвы. В столице 16 января под влиянием сибирского антициклона похолодало до -9,9°C, а влажность составила 91%.

Специалист отмечает, что в Крещенскую ночь ожидается смягчение морозов, а в начале недели столбики термометров войдут в привычное климатическое русло. По его словам, на Крещение будет облачно, от -7°C до -12°C, а местами и до 15 градусов мороза.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за последние две недели.

По его данным, на столицу повлияла периферия антициклона, из-за чего на короткое время рассеялась облачность и усилилось ночное выхолаживание воздуха. Минимальная температура на базовой метеостанции ВДНХ составила −12,1°C. Более низкие показатели в этом году фиксировались только 2 января. На других станциях мегаполиса значения колебались от −8,3°C в районе Балчуга до −17,1°C в Бутово.

Ранее метеоролог объяснила причину рекордного снегопада в Москве.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636073_rnd_7",
    "video_id": "record::db4dc99e-b434-4c14-8be0-d5453dae896f"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+