Жителям Центральной России рассказали, когда ожидать пика морозов

Пик морозов в Центральной России ожидается к выходным, 17-18 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящие выходные будет солнечно и бесснежно, стужа усилится, в ночь с субботы на воскресенье ударят 20-градусные морозы», — отметил синоптик.

По его словам, мороз добрался уже и до Москвы. В столице 16 января под влиянием сибирского антициклона похолодало до -9,9°C, а влажность составила 91%.

Специалист отмечает, что в Крещенскую ночь ожидается смягчение морозов, а в начале недели столбики термометров войдут в привычное климатическое русло. По его словам, на Крещение будет облачно, от -7°C до -12°C, а местами и до 15 градусов мороза.

До этого специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за последние две недели.

По его данным, на столицу повлияла периферия антициклона, из-за чего на короткое время рассеялась облачность и усилилось ночное выхолаживание воздуха. Минимальная температура на базовой метеостанции ВДНХ составила −12,1°C. Более низкие показатели в этом году фиксировались только 2 января. На других станциях мегаполиса значения колебались от −8,3°C в районе Балчуга до −17,1°C в Бутово.

Ранее метеоролог объяснила причину рекордного снегопада в Москве.