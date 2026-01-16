Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

В Госдуме предложили Польше заплатить компенсацию за оккупацию Кремля в XVII веке

Депутат Затулин ответил Польше, захотевшей компенсации за действия СССР
Global Look Press

Разговоры в Польше о компенсации со стороны России за действия СССР в сентябре 1939 года бессмысленны, поскольку Советский Союз в то время предпринял освободительный поход. Если Варшава так погружена в историю, пусть платит компенсацию за события Смуты начала XVII века и оккупацию Кремля. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Если Польша таким образом погружается в обстоятельства исторической давности, то почему бы нам не потребовать с нее компенсации за Смутное время, оккупацию Кремля в начале XVII века», — подчеркнул он, отметив, что события 1939 года в Польше были освободительным походом СССР.

Требования в Польше компенсации от России за события 1939 года, заявил депутат, «стоят не дороже бумаги, на которой эти претензии излагаются».

Затулин напомнил, что в недавнем интервью руководитель Федерального архивного агентства России Андрей Артизов рассказал о рассекреченных французских исторических документах, в которых говорится, что именно Польша помешала договориться СССР с Великобританией и Францией о предотвращении Второй мировой.

В этой связи, указал депутат, если и говорить об исторической ответственности, то «Польше следовало бы покаяться вслед за Германией».

Как подчеркнул Затулин, в странах Прибалтики также периодически возникают инициативы по взысканию с России денежных средств якобы за «оккупацию» Литвы, Латвии и Эстонии. На самом в этом вопросе речь шла о возвращении этих земель в общее государственное пространство России, в котором они пребывали еще с начала XVIII века.

15 января стало известно, что Польша потребует от России компенсации за действия СССР в сентябре 1939 года. Директор Института военных потерь Бартош Гондек сообщил, что учреждение уже проводит исследования потерь, понесенных страной. Этим занимается группа из восьми работников, чьи имена не разглашаются.

При этом госсекретарь МИД Польши Владислав Бартошевский отметил, что правительство страны никогда не признавало вопрос военных репараций для Польши за личные и материальные потери, понесенные якобы из-за СССР, закрытым.

Ранее Росархив обнародовал данные о срыве переговоров перед Второй мировой.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27636151_rnd_2",
    "video_id": "record::6a1e9b9d-dcea-4229-a692-44326b6659f1"
}
 
Теперь вы знаете
Гренландия — новая Аляска. Как великие державы продавали свои земли США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+