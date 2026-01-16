Разговоры в Польше о компенсации со стороны России за действия СССР в сентябре 1939 года бессмысленны, поскольку Советский Союз в то время предпринял освободительный поход. Если Варшава так погружена в историю, пусть платит компенсацию за события Смуты начала XVII века и оккупацию Кремля. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Если Польша таким образом погружается в обстоятельства исторической давности, то почему бы нам не потребовать с нее компенсации за Смутное время, оккупацию Кремля в начале XVII века», — подчеркнул он, отметив, что события 1939 года в Польше были освободительным походом СССР.

Требования в Польше компенсации от России за события 1939 года, заявил депутат, «стоят не дороже бумаги, на которой эти претензии излагаются».

Затулин напомнил, что в недавнем интервью руководитель Федерального архивного агентства России Андрей Артизов рассказал о рассекреченных французских исторических документах, в которых говорится, что именно Польша помешала договориться СССР с Великобританией и Францией о предотвращении Второй мировой.

В этой связи, указал депутат, если и говорить об исторической ответственности, то «Польше следовало бы покаяться вслед за Германией».

Как подчеркнул Затулин, в странах Прибалтики также периодически возникают инициативы по взысканию с России денежных средств якобы за «оккупацию» Литвы, Латвии и Эстонии. На самом в этом вопросе речь шла о возвращении этих земель в общее государственное пространство России, в котором они пребывали еще с начала XVIII века.

15 января стало известно, что Польша потребует от России компенсации за действия СССР в сентябре 1939 года. Директор Института военных потерь Бартош Гондек сообщил, что учреждение уже проводит исследования потерь, понесенных страной. Этим занимается группа из восьми работников, чьи имена не разглашаются.

При этом госсекретарь МИД Польши Владислав Бартошевский отметил, что правительство страны никогда не признавало вопрос военных репараций для Польши за личные и материальные потери, понесенные якобы из-за СССР, закрытым.

Ранее Росархив обнародовал данные о срыве переговоров перед Второй мировой.