Суд в Москве начал рассмотрение иска Центробанка к Euroclear

Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

Арбитражный суд Москвы начал рассмотрение иска Банка России к бельгийскому депозитарию Euroclear на сумму 18,2 трлн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Исковое заявление Центробанка к Euroclear поступило в Арбитражный суд города Москвы 15 декабря. ЦБ намерен взыскать с европейских банков убытки, связанные с неправомерной блокировкой и использованием его активов.

Страны Евросоюза (ЕС) и G7 ранее заморозили порядка €300 млрд активов. В частности, в бельгийском депозитарии Euroclear хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

В 2024 году Совет ЕС утвердил механизм направления так называемых чрезвычайных доходов (процентов, полученных от размещения российских активов) на поддержку Украины. Еврокомиссия подтверждала, что эти средства могут использоваться в том числе для военных и оборонных нужд Киева.

19 декабря 2025 года европейские лидеры согласовали финансирование Украины на €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета блока. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идея задействовать замороженные российские активы для прямого финансирования Киева в итоговое решение включена не была.

Ранее в России предупредили ЕС о последствиях в случае изъятия ее активов.

