Китай полностью прекратил импорт электроэнергии из России

Китай с 1 января полностью остановил закупку электроэнергии из РФ. Причиной стали высокие экспортные цены, которые в 2026 году впервые превысили внутренние китайские, что сделало дальнейшую закупку невыгодной для Пекина, сообщает «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников издания, экспорт российской электроэнергии в КНР вряд ли возобновится в 2026 году, несмотря на то, что контракт на поставку электроэнергии между Москвой и Пекином действует до 2037 года. Минэнерго РФ в свою очередь не исключает возобновления поставок при получении нового запроса от Китая и достижении взаимовыгодных условий сотрудничества, отмечают журналисты.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что энергетика остается одним из важнейших направлений практической кооперации между Россией и Китаем. По словам российского лидера, РФ занимает первое место по объему поставок в КНР нефти и природного газа, а также наращивает экспорт угля. Российские и китайские специалисты успешно взаимодействуют в строительстве атомных электростанций и освоении экологически чистых источников энергии, вместе работают над совершенствованием технологий добычи и переработки энергоресурсов, отметил президент.

Ранее Россия заняла третье место среди стран G20 по самой дешевой электроэнергии.