Плясали лезгинку от радости: как чеченцы захватили российский паром в Турции

Чеченские сепаратисты совершили немало терактов в России в попытке остановить федеральные войска или отомстить за их действия. Но в 1996 году они вышли на международный уровень, решив захватить российский паром в Турции. В заложниках оказалось около сотни россиян, а требования у захватчиков были не меньше, чем полный выход России с Кавказа. Правда, как выяснилось, террористы выбрали не ту страну для нападения, и турки быстро нашли персональный рычаг для давления на боевиков. О том, как тогда удалось освободить заложников — в материале «Газеты.Ru».

Внуки Шамиля

Вечером 16 января 1996 года к стоящему в турецком порту Трабзон российскому автопарому «Аврасия» подъехал грузовик. Из него выпрыгнули люди с оружием и в масках, которые, отстреливаясь от портовой службы безопасности, поднялись на судно. Какое-то время была слышна стрельба, и вскоре «Аврасию» захватили.

Паром «Аврасия» в порту Сочи, 1996 год Виктор Клюшкин/ТАСС

Террористы потребовали от команды, чтобы судно немедленно вышло в море, иначе каждые 10 минут они будут расстреливать по одному заложнику. Капитан подчинился, и паром покинул порт, имея на борту девять террористов, 55 членов экипажа и полторы сотни пассажиров . Погибших при захвате не было, а единственным раненым за пределами судна оказался начальник полиции порта Рахми Тянджа, прибежавший на выстрелы. Одна заложница, Надежда Носкова, успела сбежать с корабля перед отходом от причала, и рассказала, что происходило внутри.

Нападавшие были «Внуками Шамиля» — членами базирующейся в Турции чеченской террористической группировки, которая считалась как минимум частично связанной с турецкими спецслужбами. Главным образом эта группировка пыталась нанести России как можно больше урона в качестве исторической мести, но сама акция по захвату парома была связана не с общими соображениями, а с тактическими.

9 января 1996 года боевики Ичкерии совершили налет на Кизляр. Попытка захватить военные объекты города обернулась провалом и, надеясь спасти свою жизнь, чеченцы набрали заложников из числа мирных жителей. Большую часть из них удалось освободить в ходе переговоров и заставить террористов выйти из города, но с собой они взяли несколько сотен гражданских в качестве живого щита. Попытку сбежать с этим щитом в Чечню пресекли федеральные войска, и потому террористы окопались в селе Первомайском, которое тут же начала осаждать российская армия.

Связь между захватом парома и Первомайским была понятна сразу. Через 20 минут после захвата судна главарь террористов — гражданин Турции Мухамед Токчан — связался по рации с турецкими властями. Он объявил себя подчиненным Шамиля Басаева и проинформировал о наличии на борту 50 кг взрывчатки. Токчан требовал, чтобы Россия немедленно прекратила боевые действия в Чечне, а затем вывела все войска с Кавказа и предоставила независимость всем кавказским республикам. В противном случае террористы грозили взорвать паром. Правда, 50 кг тротила в большинстве случаев способны лишь проделать в корпусе дырку, а не взорвать судно, но никто не сомневался, что ичкерийцы в любом случае найдут способ убить заложников.

При этом чеченцы, ходя по палубам, обвязанные поясами смертников, всячески подчеркивали, что убивать будут только находящихся на борту русских (около 100 человек), а пленным туркам ничего не угрожает. Захватчики даже потребовали заменить турецкого капитана на одного из русских моряков со стоящего в порту российского судна. Однако когда стало ясно, что турки не согласны, паром взял курс на Стамбул.

Нашли, на что давить

Повлиять на эту ситуацию Россия почти не могла. Высадить спецназ на судно на другом конце Черного моря, без длительной подготовки и в турецких территориальных водах, было далеко за пределами возможностей. Российские дипломаты начали немедленно давить на Турцию и требовать решительных действий. Турки, как поначалу казалось, и правда либо застыли в нерешительности, либо потакали террористам. ВМФ Турции выделили для сопровождения парома два фрегата и эсминец, но корабли лишь наблюдали за судном и создавали психологическое давление.

Возвращение заложников с парома «Аврасия», Сочи, 1996 год Виктор Клюшкин/ТАСС

К полудню 19 января «Аврасия» прибыла к Стамбулу, где турки в ультимативной форме потребовали остановиться, и начался новый раунд переговоров. Выяснилось, что прошедшей ночью чеченцы, хоть с большими потерями и бросив заложников, но прорвались из Первомайского. Казалось, тактический смысл захвата парома исчез, но амбиции «Внуков Шамиля» были куда больше, чем простое спасение осажденных боевиков, — ведь они мечтали выбить Россию со всего Кавказа. То есть, ждать, что террористы отпустят заложников, исходя из внутреннего чувства справедливости, не приходилось.

Узнав о том, что за судно подошло к Стамбулу, местная чеченская диаспора, а также несколько тысяч им сочувствующих им исламистов со всего мира, устроила в городе митинг-праздник. Вместе они ходили по улицам с ичкерийскими флагами, скандировали «Смерть России», «Аллах Акбар» и всячески пугали туристов. Местная полиция старалась их держать подальше от дворца Топкапы и Собора Святой Софии. Несколько сотен кавказцев вышли к берегу прямо напротив места, где стоял паром, где начали плясать лезгинку и подбадривать террористов.

Однако, как выяснилось, все это время турки действовали решительно и без российских советов, просто избрали другой путь, нежели лобовой штурм корабля.

Чеченцы и турки — народы с этнической точки зрения совершенно не близкие, но в их видении жизни есть что-то общее. Уже вечером 16 января турецкие спецслужбы пришли за родственниками Токчана и его подельников.

«Они сразу нашли, кто руководит этой бандой, где она живет, и арестовали, захватили всю семью. И он сейчас, этот главарь банды, на крючке. Он не знает, что делать», — рассказывал президент Борис Ельцин.

Жену и ближайших родственников Токчана соединили с ним по телефону, и те стали убеждать его отказаться от безумной затеи. Вряд ли госбезопасность в этот момент держала нож у их горла, но широко известно, что турецкие спецслужбы привыкли бороться с терроризмом и действовать очень жестко. К парому на лодке послали даже представителя турецкого «Комитета солидарности с Чечней», который попытался переубедить боевиков. С той же целью на борт позвонил Семсеттин Юсуф, находящийся в Стамбуле «министр иностранных дел» Ичкерии.

Переговорами с террористами руководила лично премьер-министр Турции Тансу Чиллер. Она отказывалась контактировать с ними напрямую, но дала понять, что никакого торга не будет: боевики должны безоговорочно сдаться и предстать перед судом, а Турция же не пойдет даже на символические уступки, и тем более не будет ничего требовать от России.

Тансу Чиллер Murad Sezer/AP

Параллельно готовился и штурм: турецкий спецназ планировал подойти к парому скрытно, на подводной лодке. Когда в 15 часов «Аврасия» опять двинулась к Босфору, штурм уже почти начался, и помогло лишь то, что на переговоры вышел сам мэр Стамбула.

В итоге через два часа «Внуки Шамиля» капитулировали, разрядили оружие и побросали его в море . Турецкие силовики поднялись на борт, арестовали террористов и отогнали судно на военную базу для поиска скрытых преступников среди заложников.

Спустя год все девять террористов были приговорены турецким судом к длительным срокам лишения свободы, от восьми лет и более. Правда, двое из них, сам Мухаммед Токчан и Висан Абдурахманов, сумели бежать в Чечню. С учетом того, что турецкие тюрьмы обычно не чета европейским, больше похожим на пионерлагеря, это косвенно подтверждает связь группировки со спецслужбами, — хотя и не доказывает. Интересно, что в 2001 году Токчан вновь захватил заложников, с теми же требованиям, почему-то опять в Стамбуле, и снова после этого сдался, отсидев в тюрьме 11 лет и пропав из публичного поля.

Однако все заложники с «Аврасии» остались живы и в итоге вернулись в Россию.