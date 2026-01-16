16 января — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

16 января в мире отмечают Всемирный день The Beatles и День ледовара. В России продолжаются Рождественские Святки. По народному календарю — Гордеев день, согласно приметам сегодня нельзя хвастаться — иначе рискуешь лишиться благ. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 16 января и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 16 января

Всемирный день The Beatles

16 января во всем мире вспоминают группу, навсегда изменившую историю музыки — The Beatles. С 2001 года по решению ЮНЕСКО эта дата официально отмечается как Всемирный день легендарной ливерпульской четверки. Для миллионов поклонников это повод вновь включить «Yesterday», «Let It Be», «Hey Jude» и десятки других песен, ставших частью культурного кода XX века.

Дата выбрана не случайно: именно 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начинали свой путь будущие участники The Beatles — Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Первое выступление группы в этом клубе состоялось в 1961 году, после чего коллектив быстро обрел популярность в Британии, а затем и во всем мире.

В 1963 году вышел сингл «Please Please Me», с которого началась эпоха «битломании». За восемь лет существования в классическом составе группа выпустила 13 студийных альбомов, более 240 официальных композиций, дала десятки концертов, многие из которых стали историческими. The Beatles оказали колоссальное влияние на развитие рока, поп-музыки и всей индустрии звукозаписи.

День ледовара

16 января свой профессиональный праздник отмечают ледовары — специалисты, отвечающие за качество льда на катках и ледовых аренах. Дата приурочена ко дню рождения американского инженера Фрэнка Замбони, создателя первого ледового комбайна.

До появления машины Замбони восстановление льда происходило вручную и занимало много времени. Современные ресурфейсеры позволяют быстро выравнивать лед, убирать стружку, заливать новый слой воды и добиваться идеально гладкой поверхности. Процесс требует точных расчетов температуры, толщины покрытия и состава воды. Для фигуристов лед делают более мягким и гладким, для хоккеистов — жестким и упругим. Несмотря на важность профессии, ледовары чаще всего остаются за кадром, хотя от их труда зависят рекорды и победы.

Andrew Angelov/Shutterstock/FOTODOM

День великих сумочных раскопок

Этот ироничный праздник напоминает, что даже самые компактные сумки могут хранить в себе удивительное количество предметов: забытые помады, чеки, билеты, записки, мелочь, ключи и вещи, которые давно считались утерянными. Открывая сумку, женщины нередко обнаруживают целую хронику собственной жизни — от походов в театр до случайных встреч.

В этот день каждая сумка превращается в настоящий археологический объект, а ее владелица — в исследователя собственных сокровищ.

Международный день горячей и острой пищи

Неофициальный гастрономический праздник посвящен блюдам, в которых активно используются перец, специи и пряности. В этот день во многих странах устраивают дегустации, мастер-классы и гастрономические конкурсы. Особой популярностью пользуются блюда мексиканской, индийской, корейской и тайской кухни. Проводятся челленджи по поеданию острого перца, кулинарные соревнования и костюмированные шоу.

Острая пища ценится не только за вкус, но и за полезные свойства. Капсаицин алкалоид, содержащийся в стручковом перце ускоряет обмен веществ, стимулирует кровообращение, укрепляет сосуды и помогает организму бороться с бактериями. Кроме того, пряные блюда способствуют выработке эндорфинов и серотонина, улучшая настроение.

Brent Hofacker/Shutterstock/FOTODOM

День ничего

День ничего отмечается с 1973 года. Его придумал американский обозреватель Гарольд Коффин, уставший от бесконечного количества официальных и неофициальных праздников. В ответ он предложил учредить день, посвященный абсолютному бездействию.

Смысл праздника заключается в том, чтобы хотя бы на сутки отказаться от дел, обязанностей, планов и даже от празднования как такового. Можно просто сидеть, лежать, смотреть в потолок и позволить себе ничего не делать. Коффин даже зарегистрировал Национальный фонд ничего, который официально поддерживает «несоблюдение» праздника. По его задумке, День ничего не пропагандирует лень, а напоминает о важности отдыха и внутреннего покоя.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 16 января в других странах

День свободы вероисповедания — США. Праздник посвящен принятию в 1786 году Билля о религиозной свободе, разработанного Томасом Джефферсоном. Документ стал основой для Первой поправки к конституции США. В этот день президент страны обращается к гражданам с призывом к уважению веры и убеждений друг друга. Праздник подчеркивает ценность диалога и терпимости в обществе.

День учителя — Таиланд. Профессиональный праздник учрежден в 1956 году. Учителей в Таиланде считают людьми, несущими свет и знание. В этот день ученики дарят наставникам цветы, устраивают концерты и благодарственные церемонии. Также проводятся религиозные обряды в знак уважения к труду педагогов.

Религиозные праздники 16 января

У православных христиан продолжается предпразднство Богоявления — подготовительный период перед большим церковным праздником, который отмечают 19 января. В эти дни в храмах проходят особые службы, посвященные евангельским событиям крещения Спасителя на реке Иордан.

День памяти пророка Малахии

Пророк Малахия жил за четыре столетия до Рождества Христова и стал последним ветхозаветным пророком. Его имя переводится как «вестник» или «ангел», что отражает его особую духовную миссию. Малахия проповедовал во времена возвращения иудеев из Вавилонского плена.

В своей книге пророк обличал нравственное падение общества, призывал к покаянию и предсказывал пришествие Мессии и Иоанна Предтечи. Его пророчества о Страшном суде и обновлении мира занимают важное место в Священном Писании. В православной традиции Малахию называют «печатью пророков», подчеркивая завершение ветхозаветной пророческой эпохи.

Пророк Малахия Wikimedia Commons

День памяти Гордия Каппадокийского

Мученик Гордий жил в конце III — начале IV века. Он родился в Кесарии Каппадокийской и служил сотником в римской армии. Во время гонений на христиан Гордий оставил службу и удалился в пустыню, готовя себя к открытому исповеданию веры.

В 320 году он публично выступил в защиту христиан, за что был арестован. Его подвергли жестоким пыткам, но он не отрекся от веры и принял мученическую смерть.

В православной традиции святой Гордий почитается как пример мужества, стойкости и духовной верности.

Православная церковь 16 января также чтит память: • преподобной Женевьевы Парижской;

• священномученика Василия Холмогорова, пресвитера Католическая церковь сегодня вспоминает: • святого Гонората Арелатского,

• святого Фурсея,

• святого Берарда из Карбио.

Ночь Мирадж у мусульман

С 15 на 16 января мусульмане отмечают праздник, посвященный одному из значимых событий в жизни пророка Мухаммеда — его путешествию из Мекки Иерусалим и вознесению на небеса по воле Всевышнего. Праздничные мероприятия в мечетях начались накануне, после вечернего намаза 15 января, и продолжаются до рассвета 16 января.

Народные праздники и приметы 16 января

Гордеев день

Гордеев день на Руси связывали с памятью мученика Гордия. Крестьяне верили, что в этот день особенно активна нечистая сила, поэтому старались защитить скот и дом от бед. Над воротами вешали сальную свечу, старались задобрить домового разными угощениями, а также варили овсяную кашу на молоке, которой кормили коров. Люди полагали, что так можно уберечь скотину от болезней и сглаза.

В Гордеев день запрещалось хвастаться и гордиться здоровьем, достатком, детьми. Считалось, что это может привести к потере того, чем человек кичится. Нежелательно было надевать новые вещи — согласно приметам в этом случае они прослужат недолго, испортятся, порвутся, и их придется выкинуть.

Также существовало поверье, что именно в Гордеев день можно излечить «порчу» и припадки. Знахарей приглашали в гости для проведения обрядов, а после угощали в знак благодарности.

Приметы

Крутой месяц — к сильным морозам.

Какая погода 16 января, таким будет март.

Снег днем — к ночному морозу.

Четкий звон колокола — к потеплению.

Узоры на стекле тянутся вниз — к оттепели.

Какие исторические события произошли 16 января

27 год до н. э. — Октавиан Август стал первым римским императором, это положило начало эпохе Римской империи.

1547 год — Иван IV Грозный венчался на царство в Успенском соборе Московского Кремля, став первым русским правителем, официально принявшим титул царя.

Репродукция рисунка с изображением царя Ивана Васильевича Грозного из книги «Портреты, гербы и печати Большой государственной книги» (1672 год) из собрания Государственного исторического музея в Москве РИА Новости

1712 год — Петр I основал первую русскую Военную инженерную школу.

1724 год — указом Петра I запрещены браки без согласия молодых. Запрет распространялся как на свободных граждан, так и на крепостных крестьян.

1909 год — экспедиция Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный полюс Земли.

1920 год — в Париже прошло первое заседание Совета Лиги Наций без участия США.

1943 год — в СССР учреждены высшие воинские звания для командного состава: маршал авиации, маршал артиллерии и маршал бронетанковых войск.

1943 год — в Краснодоне возле шахты №5 начались казни молодогвардейцев — членов подпольной антифашистской комсомольской организации. До конца января нацисты казнили около полусотни комсомольцев.

1966 год — в телецентре на Шаболовке состоялась премьера телепередачи «Кабачок 13 стульев», популярного в СССР эстрадно-развлекательного шоу.

1969 год — «Союз-4» и «Союз-5» провели первую в истории пилотируемую стыковку на орбите Земли.

1973 год — «Луноход-2» начал движение по Луне.

Луноход-2 РИА Новости

1989 год — в СССР отменены внесудебные приговоры периода репрессий.

Дни рождения и юбилеи 16 января

В 1675 году родился Луи де Рувруа Сен-Симон — французский мемуарист и политик, автор знаменитых «Мемуаров», ставших важнейшим историческим источником эпохи Людовика XIV.

В 1853 году родился Андре Мишлен — инженер и сооснователь компании Michelin.

В 1867 году родился Викентий Вересаев — писатель, автор «Записок врача» и исторических романов.

В 1932 году родилась Дайан Фосси — зоолог, исследователь горилл, автор книги «Гориллы в тумане», вошедшей в 25 лучших научно-популярных книг всех времен по версии журнала Discover.

В 1934 году родился Василий Лановой — актер, народный артист СССР, звезда фильмов «Офицеры» и «Алые паруса».

Василий Лановой, март 2020 года Владимир Федоренко/РИА «Новости»

В 1937 году родилась Галина Марченко — актриса и кукловод, ее голосом говорила Каркуша из передачи «Спокойной ночи, малыши!».

В 1958 году родился Анатолий Букреев — альпинист, участник экспедиций на Эверест.

78 лет исполняется Анатолию Соловьеву — летчику-космонавту СССР, Герою Советского Союза, рекордсмену по числу выходов в открытый космос.

— летчику-космонавту СССР, Герою Советского Союза, рекордсмену по числу выходов в открытый космос. 57 лет исполняется Рою Джонсу — американскому боксеру-профессионалу, серебряному призеру Олимпийских игр (1988), абсолютному чемпиону мира в полутяжелой весовой категории.

— американскому боксеру-профессионалу, серебряному призеру Олимпийских игр (1988), абсолютному чемпиону мира в полутяжелой весовой категории. 57 лет исполняется Даниеле Эскобар — бразильской актрисе кино и сериалов, телеведущей.

— бразильской актрисе кино и сериалов, телеведущей. 52 года исполняется Кейт Мосс — британской супермодели, иконе моды 1990-х.

Кейт Мосс в Лондоне, 2022 год Neil Mockford/Ricky Vigil M/GC Images